Maldonado: las pruebas de ADN sobre el material del escuadrón y móviles de Gendarmería dieron negativo

La totalidad del material analizado por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires no se corresponde al linaje de la familia Maldonado, informó en un comunicado el Juzgado Federal de Esquel.

Guido Otranto, el juez federal a cargo de la investigación por la desaparición del artesano, esperaba los resultados de los estudios genéticos para definir la situación de los gendarmes que participaron del desalojo de la protesta de los mapuches en la ruta 40 el 1° de agosto pasado.

A continuación el parte emitido por hoy por ese tribunal:

El Juzgado Federal de Esquel comunica que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires entregó el informe requerido en el marco del Expte. nº FCR 8233/2017 “MALDONADO SANTIAGO ANDRÉS S/HABEAS CORPUS”.

“Fueron analizadas un total de 80 muestras para compararlas con las muestras de referencia obtenidas de Enrique Aníbal Maldonado, Stella Maris Peloso y Sergio Maldonado.

Se detectó la existencia de un perfil genético compatible con las muestras de referencia en la muestra obtenida en la mochila negra secuestrada en el allanamiento realizado en la vivienda en la que residió Santiago Maldonado en la ciudad de El Bolsón.

También se detectó un perfil genético compatible con las muestras de referencia en la muestra obtenida en el buzo negro entregado a este juzgado por un amigo o conocido de Santiago Maldonado.

“Por otro lado, se descartó que exista compatibilidad con las muestras de referencia en los perfiles genéticos obtenidos de 23 muestras encontradas en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina. Se trata de 6 muestras recogidas en la camioneta Ford Ranger dominio OVI549, 5 muestras recogidas en la camioneta Ford Ranger dominio OLW237, 1 muestra recogida en la camioneta Volkswagen Amarok dominio AB234KT, en 3 muestras recogidas en el camión Mercedez Benz Unimog dominio KGS799, 3 muestras recogidas en la camioneta Volkswagen Amarok AB140DC y 5 muestras recogidas en el camión Mercedez Benz Unimog dominio JYI842”.

También se descartó que exista compatibilidad con las muestras de referencia en los perfiles genéticos obtenidos en 1 muestra recogida en el cuello que presuntamente habría utilizado Santiago Maldonado y en 1 muestra recogida de varios mechones de pelo encontrados en la casa en la que vivió en la ciudad de El Bolsón.

Asimismo, en los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina se han obtenido 14 muestras de material genético no viable para ser cotejado. En la camioneta Ford Ranger dominio OLW237 se encontró 1 muestra no cotejable, en el camión Iveco Eurocargo dominio GRS 401 se encontró 1 muestra no cotejable, en el camión Mercedez Benz Unimog dominio KGS799 se encontraron 5 muestras no cotejables, en la camioneta Volkswagen Amarok AB140DC se encontraron 5 muestras no cotejables, en el camión Mercedez Benz Unimog dominio JYI842 2 muestras no cotejables.

En el mismo sentido, en el collar con un colgante tipo colmillo encontrado en el rastrillaje del 16 de agosto también se encontró 1 muestra no cotejable.

En el resto de las muestras analizadas por el laboratorio del Servicio de Huellas Digitales Genéticas no se detectó la existencia de material genético.

En total, se habían enviado 82 muestras. Queda pendiente el análisis de 2 muestras, una de ellas fue encontrada en el camión Mercedes Benz Unimog JYI-842 y la otra en el buzo negro que pertenecería a Santiago Maldonado.

En los vehículos de Gendarmería Nacional Argentina se habían recogido 11 muestras en la camioneta Ford Ranger dominio OVI549 del Escuadrón 36 “Esquel”, 12 muestras en la camioneta Ford Ranger dominio OLW 237 del Escuadrón 36 “Esquel”, 7 muestras en el camión Iveco Eurocargo dominio GRS 401 del Escuadrón 35 “El Bolsón”, 2 muestras en la camioneta Volkwagen Amarok AB140DD del Escuadrón 35 “El Bolsón”, 3 muestras en la camioneta Volkswagen Amarok AB234KT del Escuadrón 35 “El Bolsón”, 11 muestras en el camión Mercedez Benz Unimog dominio KGS799 del Escuadrón 35 “El Bolsón”, 15 muestras en la camioneta Volkswagen Amarok AB140DC del Escuadrón 37 “José de San Martín” y 11 muestras en el camión Mercedes Benz Unimog JYI 842 del Escuadrón 37 “José de San Martín”.

En cuanto a las prendas que pertenecerían a Santiago Maldonado, se había recogido 1 muestra en el cuello entregado por su hermano Sergio en la audiencia del día 4 de agosto, 1 muestra en la gorra encontrada el día sábado 5 de agosto en el lugar donde habría sido visto por última vez y 3 muestras en el buzo entregado por un amigo o conocido de la víctima el día 8 de agosto en el juzgado. También se había enviado 1 muestra recogida en el collar con un colgante tipo colmillo encontrado el día 16 de agosto en el lugar del hecho.

Las otras muestras enviadas fueron recogidas en la vivienda en la que residió Santiago Maldonado en la ciudad de El Bolsón. En ese lugar se había hallado 1 muestra en un mechón de cabello encontrado en la cocina, 1 muestra en una mochila negra encontrada en la planta alta, 1 muestra en dos mechones de cabello encontrados sobre un colchón en la planta alta y 1 muestra en varios mechones de cabello encontrados en la planta baja de la vivienda.

Por último, se informa que -a pedido de una de las partes denunciantes en esta acción de habeas corpus- recientemente se ha enviado al Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires dos mochilas negras y una boina negra secuestradas por Gendarmería Nacional Argentina en el procedimiento que realizó el 1 de agosto en el lugar ocupado por la comunidad Pu Lof en Resistencia Cushamen.