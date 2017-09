Las clases alta y baja recuperaron sus ingresos reales más que los sectores medios

Distribución del ingreso nominal

El INDEC dio a conocer cifras de la distribución del Ingreso del 2do trimestre de 2017 que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Así como sucedió con los indicadores del mercado laboral, por primera vez desde la normalización del INDEC, es posible realizar una comparación interanual (2 do trimestre de 2017 vs 2 do trimestre de 2016).

El dato más importante del comunicado es el que caracteriza a la Población según escala de ingreso per cápita familiar. El 10% de la población de menor ingreso per cápita familiar (1 Decil) percibió en promedio $ 1.200 mensuales (casi $ 1.300 según la mediana del decil). En cambio, el 10% de la población de mayor ingreso per cápita familiar percibió en promedio $ 23.560 mensuales ($ 20.000 según la mediana del decil) durante el 2do trimestre de 2017.

La brecha entre el 10% de la población de mayor ingreso y el 10% de menor ingreso alcanzó 15 veces según la mediana y 20 veces según el promedio durante el 2 do trimestre trimestre de 2017. Dicha brecha se amplío (empeoró la distribución) respecto del 2 do trimestre de 2016. El Coeficiente de Gini también muestra un mínimo respecto del 2 do trimestre del año pasado.

Distribución del ingreso real

Ahora bien, que la distribución del ingreso de la población en términos per cápita haya empeorado levemente respecto del 2 do trimestre de 2016 no dice mucho sobre el poder de compra de las familias (evolución del ingreso descontada la inflación). En base a nuestros relevamientos de precios (IPC GBA Ecolatina) podemos caracterizar la inflación por deciles. Como es sabido, en contextos de cambios significativos de precios relativos (suba de tarifas, movimientos cambiarios, etc.) la suba de precios no es homogénea entre productos y como la canasta de consumo de una familia de alto ingreso es distinta a la de un hogar de escasos recursos, cada familia sufre una inflación distinta.

Para obtener una proxi de la evolución del ingreso real de cada decil (tipo) de hogar hemos extrapolado la inflación por deciles del IPC GBA Ecolatina al resto del país. Al cruzar dicha información con la variación interanual de los ingresos de la Población según escala per cápita familiar, obtenemos los siguientes resultados: