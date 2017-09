EN LA SALA DE COMISIONES Duré y Mora recibieron a la mamá de Sofía Herrera para poner al Concejo a disposición

Por lo tanto lamentó que “hoy se cumple un nuevo año sin Sofía y no tenemos ninguna certeza de lo que pasó con ella” y recordó que “desde el primer momento seguí el caso porque en ese momento trabajaba en la televisión pública y los seguimos a través de Alberto Badía, María Elena Delgado, en las marchas” por lo tanto “la idea hoy era poner a disposición al Concejo Deliberante y trabajar en todo lo que se pueda hacer desde esta casa legislativa”.

Por lo tanto “coincidimos en poder trabajar con la línea de tiempo de las actualizaciones del rostro de Sofía para que sean dispuestas en las pantallas de toda la ciudad de Río Grande y que se puedan replicar en Ushuaia y Tolhuin”.

Además remarcó la posibilidad de “difundirlo también a través de todas las redes sociales y dado que hay cuatro actualizaciones del rostro de Sofía ver de trabajar con esa línea de tiempo y también trabajar con la adhesión que existe en el Municipio para que el rostro de Sofía esté en los impuestos municipales que hoy tienen impreso el rostro al momento de su desaparición”.

Duré reveló además que se va a apelar a la solidaridad de los responsables de las pantallas publicitarias que hay dispuestas en la ciudad para que puedan difundir el rostros de Sofía entendiendo que “debe ser una campaña a nivel provincial y que incluso también esté en los colegios como pidió María Elena”.

Además reveló que “los equipos técnicos van a trabajar para realizar un material audiovisual para que puedan trabajar con esta actualización de la Ordenanza para poner el último rostro actualizado de Sofía y difundirlo por todas las vías posibles y poder colaborar en todo lo que podamos y disponer de los recursos que sirvan de ayuda”.

Por su parte, María Elena Delgado expresó que asistió al Concejo Deliberante y solicitó colaboración “para difundir la carita de Sofía y la posibilidad de hacer un banner o un spot como hacen muchas campañas políticas” entendiendo que “eso nos ayudaría mucho con la búsqueda para que llegue a todos los hogares, que la gente no se olvide de Sofía; porque alguien sabe y estamos esperando que esa persona hable y por eso pido que se ponga en todos los lugares visibles”.

Por otra parte remarcó que muchos Medios nacionales me han llamado y han hablado hoy de Sofía y de la herida grande que tenemos los fueguinos de no poder encontrar a Sofía, se trabajó mucho, se buscó mucho y se usaron todos los recursos pero no fue suficiente para encontrar a Sofí”.

Y agradeció la invitación de los Concejales porque “todo ayuda” al tiempo que insistió en la necesidad de contar con apoyo para difundir la búsqueda y que no quede en el olvido la misma.