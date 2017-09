La Obra Social de la Provincia pagará 78 millones a los hospitales Bertone: “Cambiamos el círculo vicioso de las deudas por el círculo virtuoso de la responsabilidad”

Mediante 24 cuotas mensuales y consecutivas, la Obra Social de los estatales abonará $77.715.247 de pesos en concepto de prestaciones médico-asistenciales brindadas por los efectores públicos a sus afiliados, pero que las gestiones anteriores nunca pagaron, privando a los Hospitales de contar con millonarios fondos para la compra de insumos.

Cabe recordar que la Obra Social ya abonó a los Hospitales $20.875.703 como anticipo a cuenta de la misma deuda, lo que hará un total de $98.550. 950.

La firma del convenio se realizó en el marco de la Ley Provincial N° 1117 de regularización de deudas de obras sociales y empresas de medicina prepaga, aprobada por unanimidad por el Poder Legislativo.

“Antes nadie le pagaba a nadie. El Gobierno no le pagaba a la obra social, la obra social no les pagaba a sus prestadores privados ni tampoco a los hospitales, los prestadores cortaban los servicios y los hospitales no tenían insumos” recordó la Gobernadora.

“Hoy le pagamos a término a la Obra Social, incluyendo lo adeudado por gobiernos anteriores, estamos poniéndonos al día con la deuda hacia los hospitales públicos provinciales e iniciamos una etapa de ordenamiento, donde la salud de la población es una de nuestras máximas prioridades” afirmó la Mandataria.

Bertone reconoció al personal de salud presente por “venirse hasta acá en un momento que es histórico” y agradeció especialmente a los miembros de la Legislatura por “votar una ley que nos permitió ésta moratoria, por la cual los hospitales públicos van pudiendo recibir lo que se les adeudaba”.

“En estos 20 meses que llevamos de gobierno, hemos definido claramente un rumbo, hemos tomado decisiones y día a día vamos avanzando entre todos para construir una gran provincia” sostuvo la Gobernadora.

Destacó que “hemos cambiado el círculo vicioso de las deudas por el círculo virtuoso de la responsabilidad y del cumplimiento”, ratificando que “vamos a seguir en este camino, honrando las deudas para cuidar la salud de los fueguinos”.

Acompañaron a la Mandataria, el vicegobernador Juan Carlos Arcando, el ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, el ministro de Salud Marcos Colman y la presidente de la Obra Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Margarita Gallardo.