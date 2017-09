La Legisladora Carrasco participó del 1er Congreso sobre Derecho Laboral

La legisladora provincial, Angelina Carrasco participó del 1er Congreso Nacional del Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. El mismo estuvo organizado por el Ministerio de Gobierno y Justicia fueguino y el Colegio Público de Abogados de Ushuaia.

La actividad arrojó un documento final con las conclusiones que surgieron de los participantes después de dos días de intenso debate. Luego de un arduo debate en relación a temas como el proceso monitorio, las modificaciones a la ley de Riesgo del Trabajo y la experiencia de la Conciliación Obligatoria Laboral en el ámbito nacional, se concluyó en señalar que “…toda discusión o modificación al plexo normativo del derecho del trabajo debe partir de garantizar los derechos humanos alcanzados por los trabajadores.”

Para la parlamentaria fijar postura en ese sentido “es sumamente significativo, más aún en un contexto nacional que ha puesto nuevamente en debate discusiones en torno a la necesidad de avanzar en reformas en materia laboral; cualquier modificación sobre la normativa laboral no debe llevarnos al pasado, sino todo lo contrario, los debates tienen que tener como piso las garantías que las leyes actuales otorgan a los trabajadores. No podemos perder de vista que el trabajo como bien social, hace a la realización del hombre y la demanda de la sociedad en la generación de fuentes de trabajo, cualquier reforma no puede realizarse a costa del desarrollo humano y social de esa propia sociedad”

Otra de las discusiones giró en torno a los métodos alternativos de resolución de conflictos en el fuero laboral. En relación a este tema, se concluyó que tales procesos, constituyen herramientas válidas, para dar respuesta a la conflictividad laboral, sin embargo se reconoció que el sistema que se adopte, debe necesariamente resultar ágil, eficaz y acorde a las condiciones locales a fin de generar confianza a los usuarios en la herramienta o alternativa de resolución,“ por lo que hay que tener cuidado que no se conviertan en un trámite más que ralenticen el proceso de resolución del conflicto”.