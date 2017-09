La confesión de Del Potro tras ganarle a Federer en el US Open: “Tenía la nariz colorada, no quería hacer ningún papelón”

UEVA YORK.- “Es difícil poner con palabras lo que logré. Lo que sentí adentro de la cancha es un poco lo que vivieron afuera. Fue un show maravilloso. Le pegué lo más fuerte que podía a la pelota, porque era la manera de ganarle a Roger. Saqué muy bien y eso hizo que corriera menos”, explicó Juan Martín del Potrominutos después de vencer a Roger Federeren cuatro sets y clasificarse para las semifinales del US Open .

“Sabía que había muchas expectativas por el partido. Toda mi familia, mis amigos, mi novia hicieron planes, se juntaron a comer pizzas, asado. Y yo con la nariz colorada tenía que jugar y no quería hacer ningún papelón. Jugué mi mejor partido del torneo. Hice todo bien. Me sentí bien”, celebró el tenista de 28 años, campeón en Nueva York en 2009.

Nueva York es una ciudad que energiza a Del Potro. Allí logra su mejor tenis. Así lo expresó. “Muy feliz de estar en una semifinal después de todas mis cirugías. Es un placer jugar en Nueva York. Es mi cancha de local también. Me siento feliz cada vez que juego acá. Me encanta el apoyo, que canten por mí, como lo hacen por Roger y Rafa. Espero que en ese partido (este viernes, contra Nadal), que será difícil, también me apoyen”.

