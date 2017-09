Intercambio Comercial con Brasil: Pese al avance de las exportaciones, el déficit vuelve a marcar récord en agosto

Viern 01/09/17 .- De acuerdo a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, en agosto de 2017 la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil continúa deteriorándose. El saldo comercial arrojó un déficit en contra de nuestro país de US$ 776 millones en el octavo mes del año (récord histórico para agosto), trepando 74% respecto al del mismo período del año pasado.

El incremento del déficit bilateral en agosto, obedeció al fuerte incremento de las importaciones provenientes de Brasil (+30,8% i.a.). Las exportaciones de nuestro país al gigante de América también crecieron (+6,5% i.a.), pero a un menor ritmo.

Es importante destacar que el fuerte incremento de las importaciones desde Brasil no responde a una baja base de comparación de agosto de 2016. De hecho, las compras a Brasil superaron los US$ 1.600 millones, valores que no se observaban para dicho mes desde 2013.

En 2013 Argentina tuvo el mayor patentamiento de vehículos 0 Km de su historia. En gran medida, esta ampliación del parque automotor estuvo compuesta por vehículos provenientes de Brasil. Pese a que este año las ventas de 0 Km probablemente no alcancen a superar dichos niveles, sí es posible que los patentamientos de autos importados alcancen un récord histórico. Siendo Brasil nuestro principal proveedor de vehículos importados, esto se ve reflejado en nuestro intercambio bilateral.

En agosto nuestras exportaciones al principal socio del Mercosur treparon 6,5% i.a. El dato es alentador ya que la base de comparación no era despreciable (las ventas a Brasil se habían incrementado 2,6% i.a. en agosto de 2016). De esta forma, revirtieron lo sucedido el mes pasado (en julio las exportaciones habían caído 5,3% i.a. pese a la baja base de comparación del séptimo mes de 2016).

Llama la atención que, las importaciones totales de Brasil en agosto avanzaron 8,0% i.a. lo que significa que nuestras ventas al país vecino crecieron por debajo (+6,5% i.a.). De esta manera, la participación argentina en las importaciones totales de Brasil fue del 6,1% en agosto, retrocediendo 0,1 p.p. respecto al mismo mes del año pasado.

Por último, el flujo de comercio bilateral en agosto de 2017 fue de casi US$ 2.500 millones. Esto implica un incremento de 21% respecto al mismo mes del año pasado.

En los primeros ocho meses del año, el déficit del intercambio con Brasil alcanzó el récord histórico de US$ 5.280 millones, trepando 75% respecto al registrado en el mismo período de 2016.

El dato que se dio a conocer en el día de hoy respecto al crecimiento del PBI del segundo trimestre (trepó 0,2% desestacionalizado respecto a los primeros tres meses del año) confirma que la economía de nuestro principal socio comercial ya se está recuperando (aunque lentamente). Esto concuerda con el mayor dinamismo de las importaciones brasileñas. Esta situación es positiva para nuestras exportaciones al país vecino (especialmente industriales) que ya acumulan una expansión del 7% i.a. en los primeros ocho meses del año, por encima de la expansión de nuestras ventas externas totales (+1,4% i.a. acumulado a julio).

De hecho, el deterioro del déficit bilateral se explica por el fenomenal dinamismo de las importaciones provenientes desde Brasil. Estas trepan 30% i.a. en los primeros ocho meses de 2017, prácticamente al doble del ritmo de las importaciones totales de argentina (+15,4% i.a. acumulado a julio).