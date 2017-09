Industria: Blackberry volverá a fabricar en Tierra del Fuego, anunció Caballero

Sostuvo que “hay buenos anuncios” en la industria en general “porque hay muy buena producción de televisión”, y adelantó que “en unos días más vamos a formalizar una página dentro de gobierno para informar sobre cómo va creciendo la industria. Ese portal tendrá algunos números cerrados, para que no sea dificultoso leer”.

“Entre hoy o mañana vamos a publicar cada inicio de producción de un modelo nuevo”, dijo, y confirmó que “la semana que viene FAMAR va a empezar a fabricar celulares, que no fabricó nunca, y es bueno decir cuando hay inicios de producción”.

Puntualmente precisó que “FAMAR le va a fabricar a Blackberry. Ya se había fabricado en algún momento y ahora vuelven a fabricarse en Tierra del Fuego”, esta vez con los nuevos modelos que combinan una pantalla táctil deslizable, que conserva el teclado qwerty emblemático de la marca.

Por otra parte, se refirió a la reunión mantenida la semana pasada con la Cooperativa Renacer, y aseguró que “fue muy buena”, si bien desmintió algunas declaraciones de Mónica Acosta al respecto, como la falta de espacio físico para que pueda reunirse la comisión del área aduanera especial.

“Quiero entender que Mónica no ha dicho eso de la falta de espacio físico. Si lo dijo, me sorprende porque no es real. Estaba el Secretario de Pymes, otro joven de la Cooperativa y se filmó la reunión. No hay ningún inconveniente con el espacio físico. En la reunión hablé de un conflicto en el CADIC por una manifestación afuera, por lo que se suspendió la reunión. La reunión está suspendida por un tema administrativo de funcionamiento de la comisión, que tiene que ver con las distintas representaciones que tiene que tener la comisión legalmente, con sus representantes. Eso está hablado con todos los miembros de la comisión”, indicó.

Respecto de la llegada del embarque con las plaquetas chipeadas de origen, que tocaría mañana el puerto de Ushuaia, sostuvo que no habrá excepción para el ingreso y “es un hecho consumado, porque hicieron caso omiso a un cuerpo colegiado, como la Comisión de Área Aduanera Especial.Tendrá que tener el trámite aduanero que corresponde y se verá cómo se resuelve la situación, porque esto no es ‘yo quiero hacer lo que quiera’. Hace meses defendemos la mano de obra local y desde el Ministerio de Industria vamos a defender la industria nacional”, subrayó el ministro.

Estimó que Renacer “deberá pagar los derechos aduaneros que correspondan” y, si bien desconoce el valor, advirtió que “cuando se nacionaliza, se nacionaliza no solamente sobre la parte que viene y no integra el proceso productivo: cuando uno ingresa de esta manera, no acredita origen, y el producto en general ya no tiene beneficios”.

“Seguramente acá vamos a encontrar un punto medio para que la Cooperativa quede resguardada, que cumplan, y tenga el resguardo que corresponde la acreditación”, manifestó.

Fuente Sur 54