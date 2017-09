El Gobierno liberó los precios de las naftas: ¿cómo impactará la medida en los surtidores?

El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) Daniel Artana dijo: “Si uno aplicaba la fórmula, los combustibles en octubre tenían que subir. Con la liberación no sabemos, va a depender de lo que se determine el mercado”. “Creo que es difícil que bajen. Si no los liberaban, iba a ir para arriba por la fórmula. Capaz que ahora no sube tanto, o no sube, o sube más”, añadió.