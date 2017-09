Extracción de áridos: “No nos consta que hayan retirado el proyecto”. dijo Castiglione

Castiglione señaló que no solo no consta que se haya retirado el polémico proyecto de excepción para la extracción de áridos de la costa de Rio Grande, sino que ademas fueron manipulados los datos de los especialistas que participaron de los estudios que se realizaron para confirmar el avance del mar en distintas zonas de la costa y en particular de la Reserva Costa Atlántica que se está discutiendo en el Concejo Deliberante.

Para el municipio este es un tema que debería ser solucionado de inmediato poniendo en practica que lo que ha resultado de los estudios que proponen que la extracción se realice tierra adentro y no en la playa como se está realizando con los resultados por todos conocido.

A esta opinión se sumaron la del Concejal Von der Thusen y de Miriam Mora quienes opinaron de manera similar y en el caso del edil del Partido Verde, sostuvo que el avance del mar es tan notable que el monumento a los caídos en Malvinas esta prácticamente colgando porque ha sido socavado por el mar.

Para ambos se trata de un acto de pre electoral pero nada les hace pensar que no lo vuelva a presentar después de las elecciones.