Exclusivo: la encuesta en la que se derrumba Cristina Kirchner

Pidió disculpas por no haber entregado el bastón a su sucesor y se distanció del “Macri basura no sos la dictadura”, pero inmediatamente explicó que en la Argentina no existe un Estado de Derecho, que hay una democracia “precarizada”. “Cuando te empiezan a mirar el Twitter para ver qué pensás, cuando te empiezan a mirar el Facebook, me hacen acordar a los que te miraban la agenda para ver a quién se podían llevar”, dijo en Florencio Varela. Macri no es la dictadura, pero casi.