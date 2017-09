El Ejecutivo municipal participó de una nueva reunión en el Concejo Deliberante por el proyecto de Tolerancia Cero “BUSCAMOS CON ESTA NORMA QUE NO HAYA GRISES DE NINGÚN TIPO, QUE EL QUE BEBIÓ ALCOHOL DIRECTAMENTE NO CONDUZCA”

Concurrió el secretario de Participación y Gestión Ciudadana, doctor Federico Runin, acompañado por el subsecretario del área, doctor Federico Greve y el director General de Inspección General, José Díaz. De la reunión participaron las ediles Verónica González, María Eugenia Dure y Miriam Mora, como también las autoridades del Juzgado de Faltas.

“En esta nueva oportunidad se escuchó la opinión de las autoridades del Juzgado de Faltas, con quienes ya habíamos trabajado el proyecto definitivo de tolerancia cero de alcohol, que oportunamente se envió al Concejo Deliberante”, sostuvo el secretario Runin, luego del encuentro.

“Se abordaron aspectos vinculados con la importancia de su implementación en el ámbito de la ciudad de Río Grande, para otorgar mayor seguridad a la persona, valorando la vida del que conduce, de su eventual acompañante y terceros peatones”, enfatizó.

“Buscamos con esta norma que no haya grises de ningún tipo, que el que bebió alcohol directamente no conduzca, buscando no solo la prevención en materia de accidentes de tránsito, sino también persuadir para que haya una conducción segura y responsable en nuestros vecinos”, señaló el funcionario.

“Como lo dijo el Intendente Gustavo Melella, es sumamente importante hallar su pronta aprobación, porque sabemos y contamos con fundamentos suficientes para decir que el alcohol es un factor que en la gran cantidad de las veces está relacionado con los accidentes de tránsito que ocurren en nuestra ciudad, además de manifestar que se aplica exitosamente en un número importante de municipios a lo largo del país”, insistió Runin.