Dr. Federico Rauch (Iniciativa por la Unión). “La entrega de la caja de previsión comenzó en febrero”.

En dialogo con Fm Mega, Rauch, califico a la candidata de Tierra de Unión, como una colectora de Tito Stefani de Cambiemos, es una colectora del oficialismo macrista y por otro lado Cristina Fernández y su representante en la provincia que es Martin Perez, destacó, en esta instancia a los profesionales, comerciantes, empresarios, trabajadores a los 250 mil fueguinos, la grieta no solo no nos sirve, sino que va a ser letal para nosotros. Nosotros tenemos un problema muy concreto que es que en la mesa de discusión de la reforma tributaria en cómo se van a recaudar los impuestos y como se van a repartir y como va a quedar la ley 19640 en medio de las dos, más la reforma previsional, todo eso, en Tierra del Fuego que es la única que no paga, es la única que tiene este régimen excepcional de promoción”.

Para Rauch “Macri va a ganar las elecciones de octubre a nivel nacional y con ese poder se va a sentir con la fuerza suficiente para pegar el zarpazo n frio, en seco y esta pensando en llamar a sesiones extraordinarias, sesionar en enero como hizo Bertone aquí y tratar de ver su puede pasar ahí todos estos temas que como dije, nunca se le plantearon a la provincia ni a la hoy débil clase política fueguina cuando realmente nos estamos jugando el futuro si no logramos explicarles de forma fundamentada y clara que nosotros no somos un problema, se necesitan argumentos de peso porque acá lo que se discute es plata”.

El candidato fue más que claro al señalar que la decisión no es si se saca el régimen o no, sino se hace de un golpe o se hace de manera progresiva en 4 o 5 años, pero no está fuera de discusión acá seguimos con el kirchnerismo, la campora, radicalismo, derecha, izquierda o cambiemos cuando en realidad lo que pasa es que por primera vez habrá que sentarse a discutir y defender como provincia este régimen único de cara al resto de las provincias, porque la última vez que se habló de esto fue en 1984 y ni siquiera éramos provincia”.

Finalmente y respecto a la armonización de la caja de previsión, Rauch dijo textualmente “me remito a un artículo que publiqué en febrero de este año en el blog estudiorauchblogspot.com.ar, ahí yo digo cuando la legislatura con mayoría automática que tiene Bertone, le firmó y cerró con el estado nacional el acuerdo que tiene con ANSES, con la caja nacional, que implican literalmente el traspaso de la caja a la nación, lo que implica que todas las cajas pasen a estar controlados digitalmente, informáticamente por el ANSE esto y entregar la caja es un paso, es una decisión que hay que tomar, pero esto es asi no hay ninguna duda, comenzó ese camino en febrero cuando cambiemos y el FPV voto estas leyes”.