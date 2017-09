Cristina Kirchner: “En mi Gobierno hubo hechos de corrupción, es innegable”

Consultada por la dificultad que tuvo el kirchnerismo para buscar un sucesor, la ex mandataria indicó que “los dirigentes políticos no tienen sucesores” y que “no se pueden transferir los votos”. “Uno de los problemas por los cuales soy candidata a senadora es porque soy la dirigente que reúne más votos en la provincia de Buenos Aires. No hay sucesores”, sostuvo. Y agregó: “No es arrogancia, es leer el resultado electoral”.