Concejal Verónica González (FORJA). “Bertone amedrenta a la movilización social”.

Viern 29/09/17 .- La concejal de Rio Grande, salió al cruce de los dichos de la mandataria provincial durante el foro de Economías Regionales organizado por INFOBAE, donde expresó que “aquí se jubilaban a los 42, lo lleve a 60 años, pero me quedan los docentes que se jubilan a los 50 y la policía se jubilaba a los 38”.

Para la edil esto es “lisa y llanamente un amedrentamiento a la sociedad a que ya se se le han desbaratado todos los proyectos, con los sueldos achatados y sin expectativas de crecimiento en una provincia donde los sueldos están congelados desde hace un año y medio”.

“Yo creo que en esta cuerda floja del doble discurso están desde hace tiempo, se adentran en lo que aún falta ajustar en las jubilaciones de los estatales, es una manera de amedrentar la movilización social, estas cosas tienen qe ver con golpes al bolsillo. Porque el que tiene plata acá la va a seguir teniendo, el problema es que quienes vivimos de un salario que esta recontra planchado no tiene posibilidades de avanzar hay que ser millonario para comprarse una casa, hoy no se pueden jubilar porque con una jubilación no se puede vivir, Con esto desplanificaron a muchas familias acá. El aporte solidario sigue siendo planteada como inconstitucional, por muchos de nosotros”.

Finalmente manifestó que hay que plantarse ante la justicia para hacer valer los derechos, pero lo peor es el amedrentamiento social, mientras tanto cuido, se acompañan las políticas neoliberales o no, y nosotros no vamos a apoyar políticas neoliberales., finalizó