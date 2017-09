Carlos Gastón Roma visita en Taiwán el Instituto de Investigaciones sobre Tecnología Industrial

“Los taiwaneses pasaron de ser una economía primaria a convertirse en el Silicon

Valley de Asia y, además, se convirtieron en el primer país digital del mundo”

mencionó Carlos Gastón Roma y agregó: “es admirable como hace 40 años atrás no tenían la capacidad para alimentar a toda la población y hoy no solo cumplieron con esa meta si no que, además, se posicionaron como un país industrial que va a la vanguardia del mundo”.

Según la explicación del Diputado del PRO, el Gobierno de Taiwán durante muchos años aplicó generosos incentivos y asistencia para alentar la inversión, partiendo desde fondos de semillas hasta centros de incubación de negocios. “Lamentablemente la Gobernadora no ha sabido utilizar las herramientas que tiene a su alcance para generar este tipo de políticas. En la provincia tenemos el Consejo de Planificación que podría aprovecharse tranquilamente como incubadora de políticas de ésta índole”.

“Tanto en Tierra del Fuego como en el país tenemos que lograr una cooperación entre distintos sectores como la industria, la academia y el gobierno, para poder así definir un rumbo claro respecto a las políticas que queremos. En la Cámara de Diputados presenté un proyecto mediante el cual se crea un Instituto Nacional de Prospectiva que haría las veces de amalgama entre todos los actores involucrados y nos permitirá generar un plan nacional enfocado a industrializar al país y trazar un camino con políticas de estado que lleven a la República Argentina hacia la vanguardia tecnológica” finalizó.