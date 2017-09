Bodart: “El gobierno anterior ninguneó a López y el gobierno actual no se hace cargo de Maldonado”

Lun 18/09/17 .- Esta tarde, a once años de la segunda desaparición de Julio López, Vilma Ripoll y Alejandro Bodart estuvieron en la cabecera de la marcha convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia desde Congreso a la Plaza de Mayo, en donde se leyó un documento unitario.

Desde la marcha, el dirigente Alejandro Bodart (MST en Izquierda al Frente) señaló: “Así como el gobierno anterior ninguneó y no investigó la desaparición de Julio López, el gobierno actual no se hace cargo de ser el responsable de que aparezca con vida Santiago Maldonado. Como el rol de Gendarmería ya es inocultable, ahora el libreto macrista es el de ‘un exceso’ cuando en realidad la orden de reprimir es vertical e institucional. Patricia Bullrich debe renunciar y hay que formar una comisión independiente con personalidades inobjetables y la familia de Santiago para investigar todo. Si no, en vez de verdad y justicia habrá impunidad como en el caso de Julio López.”