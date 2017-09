¿1200 psicofísicos antes del 10 de octubre?

Dom 24/09/17 .- La información de fuentes altamente confiables llegó a esta redacción en horas de la tarde de hoy y no fue confirmada ni desmentida por ningún funcionario de la administración central de la provincia. La medida iría en contra del Acuerdo de responsabilidad fiscal firmado en agosto pasado. Serios planteos de ANUSATE por POMyS y Plantas transitorias, críticas a ATE.

Según la fuente “la gente de salud mental del Hospital Regional Rio Grande, psicólogos y administrativos, me contaron que el gobierno dio orden de hacer antes del 10 de octubre 1200 psicofísicos para ingresar a la administración pública provincial”, señalo la fuente.

De confirmarse esta decisión iría contra todo lo propuesto por el gobierno nacional respecto de no aumentar el gasto público y justo en medio de la discusión por la coparticipación federal donde uno de los puntos centrales es la discusión por el gasto corriente, es decir salarios.

El 17 de agosto de este año las provincias firmaron con nación un proyecto de responsabilidad fiscal que señala “El documento de consenso irá al Congreso para su aprobación. Propone mantener constante el gasto corriente primario en términos reales, que los cargos públicos solo aumenten en relación al incremento de la población, y evitar el aumento de gasto en los meses finales de mandato”.

También hay un serio planteo de la rama ANUSATE de ATE, respecto de la situación salarial y el movimiento interno de los trabajadores POMyS, que pasarían de la órbita de educación a la de Jefatura de Ministerios a cargo de Leonardo Gorbacz. Según explicó Marcelo Mancilla, el único gremio que dialoga con gobierno es ATE, pero ningún trabajador de las bases sabe que es lo que negocian y ya hace dos años que no hay recomposición salarial, es más Marcelo Córdoba salió a pedir paciencia a los trabajadores hasta que la situación se acomode”.

Paralelamente a esto, Mansilla, dijo que es preocupante la situación de cientos de trabajadores que están en planta transitoria hasta el día de hoy y no saben qué va a pasar con ellos, si bien se supone que deberían irse con la gestión, hoy no se sabe si después de las elecciones van a seguir en sus puestos, es decir que todo es incertidumbre y vamos a comenzar a realizar asambleas y estar alertas por lo que pueda suceder ya que no confiamos en los dirigentes del gremio, ya nos entregaron una vez y lo van a volver a hacer”, finalizó.

Cabe señalar que a toda esta situacion debe sumarse que el presupuesto 2018 no contempla re composiciones de salarios de ningún tipo.