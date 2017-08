SOLUCIONADOS LOS INCONVENIENTES EN EL SISTEMA PROVINCIAL REPAT QUEDÓ RESTABLECIDO EL SERVICIO DE OTORGAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Sin dinero circulando no hay economía que funcione.

Dom 16/07/17 .- No es demasiado complicado de entender, que si la gente no tiene dinero en sus bolsillos porque los sueldos están congelados hace un año y medio al menos en Tierra del Fuego, la economía pueda funcionar. No hay consumo, no hay recaudación, no hay coparticipación y no se cumplen ni la ley de coparticipación ni la 19640.