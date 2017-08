Sindicato de Camioneros: Dura respuesta a los medios sobre incidentes en la Plaza de Mayo.

1) las cruces que existian en Plaza de Mayo, eran simbología de ex conscriptos pertenecientes a distintas fuerzas, que fallecieron en el continente argentino y que no eran ex combatientes de malvinas ( jamás pisaron las islas ni combatieron con el enemigo inglés, tampoco eran las cruces del cementerio de Darwin).

2) El reclamo de los ex conscriptos que estan en la carpa de plaza de Mayo, apoyados por la asociación T.O.A.S. ( teatro de operaciones del atlántico sur), lleva más de 9 años, solicitando se los reconozca como ex combatientes y obtener los mismos beneficios que nuestros heroes de combate, siendo el Estado Nacional quien no los reconoce como tales.

3) Nuestra institución lleva desde hace más de 10 años la imagen de las islas en camperas, chalecos, gorros, camisetas deportivas, se han realizado torneos de futbol en honor a los ex combatientes, el maratonista Pablo Ernaga que representa a camioneros, corrio el premio Malvinas, y posiblemente nos represente en una futura maraton en las islas.

4) La institución colabora permanentemente con los centros de ex combatientes de la provincia, tal es así, por ejemplo, se realizo la gestión logística de la puesta en museo del vehiculo anfibio de combate en Marzo de 2014.

5) Nos hubiera gustado así como el periodismo trato con tanto interes los hechos, tratandolos de manera sensacionalista, que hubieran puesto el mismo fervor y énfasis en las noticias con el funcionario macrista Lucas Llach vicepresidente del B.C.R.A. quien dijo que entregaría las Malvinas y todo T.D.F. a los ingleses; o como la diputada Elisa Carrio dijo hace muy poco, que la coparticipación que percibe T.D.F. es un despropósito, tratando como parásitos a los habitantes de T.D.F., sin que ningún político de Tierra del Fuego enfrentara al gobierno nacional por sus dichos.

” POR SIEMPRE GLORIA A LOS CAÍDOS EN LA GESTA DE MALVINAS”.-