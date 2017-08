REUNIÓN DE FISCALES DE ESTADO : Juicios y coparticipación

Fiscales de Estado y funcionarios de Hacienda de distintas provincias mantuvieron una reunión para fijar una estrategia común ante el reclamo de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de una actualización del Fondo del Conurbano, un trámite que actualmente está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Los representantes de los Estados provinciales se dieron cita en el Consejo Federal de Inversiones, en el centro porteño, donde ratificaron su acuerdo para “ejercer las defensas jurídicas que le correspondan a cada una de las provincias ante la Corte Suprema, en resguardo del patrimonio provincial y los intereses de sus ciudadanos”. El fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, sostuvo que en el encuentro hubo “manifestaciones comunes en cuanto a la gran preocupación que genera a las provincias la demanda que inició la provincia de Buenos Aires”. Además, consideró que la posición del Estado nacional sobre esta demanda “es casi un allanamiento, más que una contestación, porque el Estado nacional está diciéndole a la provincia de Buenos Aires que tiene razón”. Por su parte, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, señaló que la provincia de Buenos Aires “plantea esta demanda, pero hace dos años atrás salió una sentencia de la Corte para San Luis, Córdoba y Santa Fe, donde declaró inconstitucional una retención del 15 por ciento de la coparticipación. Hay 30 juicios de las provincias ante la Corte, por eso en este tema debería sancionarse un régimen definitivo”, dijo y advirtió: “Si no, el Gobierno no puede hablar de reforma tributaria”.

En tanto, el fiscal de Estado de Mendoza, Fernando Simón, planteó que “por esta vía no corresponde que se afecte a 22 provincias para beneficiar a una. Esto no significa que no estamos abiertos a un nuevo debate sobre coparticipación, pero sí estamos en una posición muy firme en defender que la Corte no es el órgano para redistribuir, sino que se debe discutir en el Congreso”, aclaró.

Firmantes

El comunicado del Foro Federal Permanente de Fiscales de Estado de la República Argentina fue firmado además por los representantes provinciales Carlos Bertorello (Catamarca), Fidel Martínez (Chubut), Luis Meza (Chaco), Jorge Córdoba (Córdoba), Carlos Pilla (Corrientes), Mariano Miranda (Jujuy) y Hugo Aguirre (Misiones). También rubricaron el documento Hugo Prieto (Neuquén), Julián Fernández Eguía (Río Negro), Mónica Lionetto (Salta), Jorge Alvo Varela (San Juan), Fernando Tanarro (Santa Cruz), Pablo Rangel (funcionario del ministerio de Economía de Santa Fe), Raúl Abate (Santiago del Estero), Virgilio Martínez de Sucre (Tierra del Fuego) y Daniel Leiva (Tucumán), bajo la presidencia de la fiscal de Formosa, Stella Maris Zabala de Copes.