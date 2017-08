Pedro Abel Velazquez Precandidato a Diputado Nacional. “Se puede hacer política sin mentir”.

Pedro Velázquez, no olvida de donde viene y es consciente de lo que ha logrado en esta provincia, por eso señala, que “mi compromiso es aún mayor y sabemos que el objetivo es una mejor calidad de vida para los fueguinos, dejar algo para las generaciones venideras, marcar un camino”.

Consultado sobre los temas que se tratarán el año próximo en el Congreso Nacional y que impactaran de lleno en nuestra provincia, el precandidato adelanto “sabemos que la coparticipación federal se va a tratar y después de escuchar al jefe de gabinete del Gobierno nacional diciendo que no es prioridad el régimen de promoción, estamos dispuestos a dar la discusión en ese sentido y poner a la Ley 19640 en valor y que finalmente llegue a todos los habitantes y no a unos pocos. Tenemos que lograr una extensión definitiva y permanente de la ley para que lleguen inversiones, hay que dar seguridad jurídica”.

En cuanto a la Ley de coparticipación que ya se está discutiendo en algunas provincias, Velásquez, dijo que “lamento que aquí no se discuta una ley tan importante que tienen que ver con los ingresos de miles de fueguinos, ya que es uno de los principales ingresos de la provincia, junto con las regalías y la recaudación interna. Debemos asegurar que los ingresos aumenten y no que disminuyan y de esta manera también apostar al crecimiento de la provincia”.

También hizo referencia al Proyecto de reforma tributaria que se encuentra en comisión en la Cámara de Diputados y que tiene como eje central la reducción de la carga tributaria que hoy por hoy es uno de los mayores problemas que afrontan las pequeñas y medianas empresas y por ende a los trabajadores”.

Abel Velázquez proviene de una familia humilde y toda su vida la ha dedicado a trabajar, ha sido secretario general del Sindicato de Camiones en tres oportunidades pero además de eso ha realizado una intensa labor social, desde la organización y fuera de ella.

No le atraen los medios de comunicación y menos aún promocionar su tarea sindical o social, trabajo que deja en manos de Guillermo Vargas.

Finalmente y respecto a las razones que lo llevan a ser pre candidato, el dirigente señala sin dudar:

”Cuando me ofrecieron ser candidato no tenía muchas ganas de salir a mentirle a la gente con proyectos que se vienen prometiendo hace 20 años que todos los candidatos que se han postulado han prometido y no han cumplido, deberían haber cumplido el 1% de todo eso. Tampoco los candidatos que se postulan a competir en la elección no me preocupan porque yo sé que tienen que dar la cara y demostrar que hicieron en lo legislativo o en lugares que hayan ocupado, tanto sea en los cargos provinciales, municipales o nacionales. Y yo puedo demostrar lo que he hecho en todo este tiempo como dirigente, no solamente en el gremio sino colaborando con muchas instituciones, porque cree que hay que humanizar la política y volver al dialogo, los consensos y las coincidencias que permitan mayores logros para el país y la provincia. Sé cuál es la tarea que debo realizar por eso creo que se puede hacer política sin mentirle a la gente, la actividad de un diputado es para con todo el país, y no para un barrio, una ciudad o una provincia en particular y ese es el compromiso que asumimos, defender los intereses del país en general y de nuestra provincia en particular”, puntualizó.