Osvaldo Lopez llama a votar por Martín Pérez

“Les pido a todos mis comprovincianos y compatriotas que adhirieron a nuestras postulaciones en elecciones anteriores que esta vez apoyemos a Martín Pérez” exhorta el mensaje difundido en redes sociales.

“Yo me puedo volver a postular en oportunidades futuras, lo mismo que los demás compañeros y compañeras de Nuevo Encuentro; será necesario, porque habrá mucho por hacer desde todos los lugares cuando el proyecto nacional y popular vuelva a conducir el destino de nuestro país, pero en esta oportunidad fue prioritario no dividir, para no favorecer a quienes, desde diciembre de 2015, tanto daño están haciendo a la mayoría de nuestro pueblo” expresó Lopez.

En este sentido continuó : “sabemos de la variedad de preferencias a la hora de elegir a nuestros representantes; pero nuestro país vive momentos aciagos y es necesario que hagamos un esfuerzo por despersonalizar los espacios y elegir en función de la identificación con un proyecto colectivo que asume la defensa de los derechos, intereses y conquistas de las mayorías populares y de la clase trabajadora”.

“Ningún diputado individualmente puede hacer gran cosa, por más obras bajo tierra que te prometa, ni por más ‘gobernabilidad’ con que pretenda justificar sus votos en el Recinto a favor del macrismo” indicó el referente de Nuevo Encuentro en Tierra del Fugo. “La verdad es que los problemas con que le han desorganizado en tiempo récord la vida a la gente sólo se resuelven con un proyecto económico independiente, industrialista, que distribuya equitativamente la riqueza con el norte de la inclusión social, en vez de favorecer la concentración, la primarización y la extranjerización económicas que benefician a un puñado de oligarcas muy ricos que son la absoluta minoría de la población”.

Asimismo, Lopez remarcó que “nuestra agrupación se reconoce desde siempre en las filas de ese campo y reconoce el liderazgo principal de la ex presidenta Cristina Kirchner, y es en homenaje a esa pertenencia política, social y cultural, y apostando a que vamos a volver, que en esta instancia estamos integrando el Frente Ciudadano y Social, que recupera lo mejor de lo que fue el Frente para la Victoria e incorpora a otros sectores, y que postula a Martín Pérez encabezando la Lista 502 A, para la continuidad y profundización de la oposición al proyecto anti nacional, anti popular y anti democrático que encabeza Mauricio Macri, al cual la sociedad mayoritariamente debe darle un contundente mensaje negativo, para que escuchen que así no se puede seguir, porque así no vamos bien, haciendo de ese mensaje la base para la reconstrucción de la esperanza, en la certeza de que si nos comprometemos y nos organizamos volveremos a tener futuro”, es así que “para nuestra generación, los días más felices fueron y serán kirchneristas” concluyó Osvaldo Lopez.