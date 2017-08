Mayweather vs. McGregor, la pelea que parecía imposible

La hora de la verdad ha llegado para la pelea que muchos han llamado como farsa, pues pocos creen probable que ‘Notorious’ pueda hacer algo sobre el ring, mucho menos ante quien marcó una época con 49 peleas invicto.

Para esta confrontación no hay opiniones encontradas, ya que el mundo del boxeo tiene un claro ganador y ése es ‘Money’, quien volvió del retiro para montar lo que mejor sabe hacer: un espectáculo.

”Será una pelea desequilibrada. McGregor no sabe caminar sobre el ring, no sabe tirar golpes, una pelea de morbo únicamente. Conor no tiene oportunidad a menos de que le suellandés, pues ven proco probable que el sueño dé paso a la realidad.

”Mi corazón está con McGregor, pero mi cabeza está con Mayweather. Sin duda, Conor es un gran atleta, pero no podemos dejar de lado que es otro ámbito al que se está metiendo”, añadió Brandon Moreno, peleador mexicano de UFC.

Entre el día y la noche se desarrollará la pelea en la T-Mobile Arena, pues la luz deMayweather Jr. saltará al ring para dejar en claro que sigue siendo el rey.