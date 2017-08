Exclusivo: Rosendo Fraga. “Después de la elección el tema central es la negociación entre el gobierno y el peronismo”.

El analista político se refirió a las PASO, y al respecto dijo que las elecciones de medio término en Argentina han tenido más importancia política que otros países. En las ultimas 7 elecciones presidenciales, al gobierno siempre le fue, como le fue en la previa, salvo el 2009 y 2011, que tiene como dato la muerte de Nestor Kirchner y una fuerte recuperación económica, pero esa elección de medio tiempo ha tenido como dato, adelantar como le iba a ir al gobierno en la elección posterior”.

“Esto no es una matemática del pronóstico, agregó, sino un antecedente que explica porque en Argentina es importante. Todos los gobierno no peronistas en esto, tras perder la provincia de Buenos Aires han entrado en crisis políticas, esto no significa que va a suceder lo mismo, sino que en alguna medida me subraya porque es importante esta elección”.

Para Fraga las PASO no son una elección relevante, es la cuarta elección con PASO, en dos de las 3 las PASO anticiparon el resultado, en 2013 y en 2015 no lo anticiparon, no tengo un antecedente relativo, señaló, pero en dos de tres PASO, se repitió, también hay que decir que aunque cambiemos haga una muy buena elección el Congreso no cambia sustancialmente, podrán sumar algunas bancas, pero lejos de lograr mayoría.

El analista también recogió opiniones del exterior sobre aquellos que miran estas elecciones, como “el embajador de Japón en Buenos Aires que dijo que los inversores están esperando el resultado de la inversión para tomar decisiones hasta el mes masado cundo el Banco Morgan Stanley postergó a Argentina de mercado de frontera a emergente, hasta que se sepa en los próximos meses si se ratifica el rumbo o no se ratifica”.

En cuanto a si el gobierno nacional plebiscita la gestión en esta elección, Fraga señaló que “el gobierno a puesto la gestión como eje de todo esto porque todos sabemos que después de la elección hay un tema central que es la negociación entre el gobierno y el peronismo. Gobernadores en el Senado, Massa en diputados para avanzar en su proyecto de reforma. El gobierno ganando esta elección entra fortalecido a esa negociación, pero si pierde entra debilitado y ese es el efecto político más importante”.

Finalmente Fraga señaló que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaría asegurada, la madre de las batallas será la provincia de Buenos Aires y en el interior tenemos situaciones muy repartidas, en general yo diría que dos tercios de los gobernadores van a ganar en sus provincias, los que van a perder son una minoría, pero de los 17 gobernadores peronistas que tienen hoy la mayoría van a tener los distritos ganados, después vendrá la suma de votos y dado que el peronismo van en todas las provincias con distintos nombres va a favorecer a cambiemos aunque sea el 30 % de los votos”.

En cuanto a la política exterior y en particular la relacionada a Malvinas, Fraga remarco que “han trabajado bien en restablecer las relaciones con el mundo, pero lo que hace falta ahora es una política más precisa, no solo en el tema Malvinas, avanzar en acuerdos de libre comercio con Chile y México, que significa un acercamiento a la alianza del pacifico y también repotenciar la política Antártica que es muy importante para el largo plazo de Argentina también”, finalizó.