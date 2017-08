El déficit primario trepa por debajo de la inflación y el rojo financiero por encima

Mart 22/08/17 .- En julio de 2017 el déficit primario del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF), según base caja, alcanzó los $ 22.090 millones. De esta forma, el déficit cayó 9% i.a., lo cual se explica por un diferencial positivo de 5 p.p. entre la tasa de crecimiento de los recursos totales (+28% i.a.) y la expansión del gasto primario (+23% i.a.).

Por el lado de los recursos , en julio la recaudación de AFIP que se le transfiere al Tesoro Nacional aumentó 28% i.a., con una destacada performance de los impuestos a la seguridad social (+31% i.a.), Ganancias (+36% i.a.) e IVA (+30% i.a.), reflejo de la recuperación del empleo y de aumentos salariales por encima de la inflación. Asimismo, un mayor consumo con preferencia sobre bienes dolarizados se tradujo en mayores derechos de importación (+17% i.a.). Sin embargo, la dinámica de los recursos provenientes del comercio exterior fue magra (+6 % i.a.) por el estancamiento de las retenciones al complejo sojero (-1% i.a.).

En cuanto al gasto primario (+23% i.a.), se observa que este volvió a crecer en línea con la inflación medida por el IPC Nacional Ecolatina (+23% i.a.). Vale destacar que el menor ritmo de expansión de las erogaciones (alineado con la inflación) se observa desde mayo. De hecho, en los últimos tres meses el gasto primario trepó 24% i.a., 12 p.p por debajo del primer cuatrimestre del año (+36% i.a.).

En julio el incremento de las erogaciones primarias estuvo traccionado, principalmente, por las Prestaciones Sociales (+46% i.a.) y los gastos de funcionamiento (+31% i.a.).

En el caso de las prestaciones, la suba se explica por el impacto de la movilidad jubilatoria (+27% i.a.), sobre las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Pensiones No Contributivas (PNC), y las mayores erogaciones producto de la reparación histórica, que hoy beneficia a más de 1 millón de jubilados.

En el caso de los gastos de funcionamiento, el principal componente (Remuneraciones) mantiene la desaceleración observada a partir del mes pasado (+29% i.a.). Este componente empieza a reflejar que las paritarias para el Sector Público Nacional fueron inferiores a las del año pasado.

El aumento del gasto primario fue atenuado por a la caída del 29% i.a. en los subsidios económicos, merma explicada fundamentalmente por el menor gasto en transferencias al sector energético (-49% i.a.). Si bien la suba de las tarifas de la energía (luz y gas) es un factor clave que incide en esta cuestión, es relevante tener presente también que en diciembre de 2016 el gobierno le giró anticipadamente a CAMMESA alrededor de $ 30.000 millones.

Asimismo, vale destacar que en julio de 2017 se revirtió la tendencia declinante en la variación interanual del gasto de capital. Este trepó 66% i.a., explicado por fuertes aumentos en las obras de vivienda (+149% i.a.) y Agua potable y alcantarillado (+124% i.a.).

Finalmente, en el séptimo mes del año, el déficit financiero -que incluye el pago de intereses de la deuda pública netos de vencimientos intra sector público- alcanzó $ 32.721 millones (+19% i.a.) producto del incremento del pago de intereses (+230% i.a.).

Se complejiza la situación financiera

A julio del corriente año, el déficit primario acumuló $ 166.375 millones trepando 21% i.a. En términos del producto, el rojo primario alcanzó 1,7% del PBI (dato del presupuesto 2017), similar a la marca observada a julio de 2016. Sin embargo, durante los primeros siete meses del año, el déficit financiero (que incluye el pago de intereses de la deuda pública netos de vencimientos intra sector público), rozó los $ 288.267 millones, trepando 40% i.a. La significativa brecha entre la expansión del déficit primario (+21% i.a.) y el rojo financiero (+40% i.a.) corresponde al pago de intereses, que acumula un alza de 78% i.a.

En términos del PBI, el rojo financiero alcanzó 3% en los primeros siete meses del 2017 producto del pago de intereses por 1,3% del PBI. En cambio, a la misma fecha del año pasado, el déficit financiero trepaba al 2,4% del PBI y los intereses pesaban 0,9% del PBI.

Con las dos primeras pautas fiscales trimestrales cumplidas, se espera que el gobierno haga lo propio con las dos restantes. Según estimaciones de Ecolatina, el rojo primario acumularía 2,5% del PBI para el tercer trimestre y cerraría el año en torno de 4,0% del PBI, cumpliendo la pauta del tercer trimestre y la meta del 2017 (rojo acumulado de 3,2% y 4,2% del PBI, respectivamente).

Esto implica que en términos del déficit primario la tarea estaría cumplida. Sin embargo, no todo es color de rosa: i) La meta original del gobierno para 2017 era un rojo primario de 3,3% del PBI; y ii) Producto del creciente pago de intereses (ascenderían a 2% del PIB a fin de año), el resultado financiero del Sector Público Nacional No Financiero no mostraría ninguna mejora respecto de 2016 (el año pasado rozó 6% del PBI).

Informe exclusivo de Ecolatina para www.lalicuadoratdf.com.ar