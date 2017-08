Comienzan los testimonios de la causa que el Senador Julio Catalán inició contra el vocero de la Fe.Po.Tra TDF

Mart 15/08/17 .- Con el patrocinio legal del ex Camarista Luis Felipe Ricca, el Senador Julio Catalán Magni llevará este miércoles y jueves al abogado Santiago D´Angelo y a los ciudadanos Gabriela Cecilia Gómez, Gastón Palomino y Osvaldo Vega, a testimoniar judicialmente contra del periodista, soldado combatiente de Malvinas y vocero de la Fe.Po.Tra Daniel Guzmán, en busca de demostrar los supuestos delitos de “daños y perjuicios” que dice haber sido víctima a raíz del debate público producido en julio de 2015, días previos al anuncio que Cristina Fernández de Kirchner sobre la puesta en marcha de un proyecto de CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS que él también impulsó, pero que nunca se concretó. El viernes asistirán los periodistas José Quiroga y Gabriel Ramonet, propuestos por Fe.Po.Tra.

El mismo 23 de julio de 2015 en que Cristina Fernández de Kirchner anunciaba por Cadena Nacional la puesta en marcha del proyecto de CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS entre Río Gallegos y Río Grande y la constitución de un fideicomiso por 1000 millones de pesos para dar cumplimiento a la Ley Nacional N° 26.776; desde su despacho en Buenos Aires (Hipólito Irigóyen 1710 – 4 piso – Of. 410) el Senador Nacional Julio Catalán Magni enviaba CARTA DOCUMENTO al vocero de la Federación Popular del Transporte de Tierra del Fuego, Daniel Guzmán; atribuyéndole los delitos de“calumnias” e “injurias” a raíz del amplio debate que días previos a ese anuncio, surgió como consecuencia del fuerte reclamo que la Federación llevó adelante por los medios de prensa de Tierra del Fuego y Santa Cruz, para que el Senador diera información oficial en cuanto a qué tipo de estudios de factibilidad había realizado el Ejecutivo Nacional y qué recomendación efectuaba en cuanto a los puntos de conexión entre la isla y el continente.

Como impulsor e interlocutor oficial del gobierno kirchnerista en cuanto al proyecto de CRUCE POR AGUAS ARGENTINAS para unir la isla grande de Tierra del Fuego y la provincia de Santa Cruz, que se desarrollaba en la órbita del Ministerio del Interior y Transporte que conducía Florencio Randazzo; la Federación le solicitaba con insistencia al Senador que diera a conocer públicamente los estudios de factibilidad que había llevado adelante la Administración General de Puertos, con su colaboración; el cual Catalán se había comprometido a entregar un mes antes en el marco de una reunión convocada por el Diputado (FPV) Martín Pérez, donde reiteró algo similar a lo informado por el Diputado Nacional (MST) Oscar Martínez. Quien en reunión con miembros de la Federación, indicó que en un encuentro previo mantenido junto a Antonio Caló (Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica), el Senador les manifestó haber dialogado con directivos deBUQUEBUS en la búsqueda de interesar a dicha empresa privada, para concretar el CRUCE.

Los argumentos públicos de Catalán, para no entregar la documentación comprometida a la Fe.Po.Tra a tan solo 72 horas antes del anuncio presidencial, se basaron en que como él no tenía “la capacidad técnica” para interpretar el trabajo que venía desarrollando la AGP desde 2013, porque él era “deportista”;impuso la misma teoría para el vocero de esta Organización “porque es periodista”. Por lo cual y como declaró en varios medios de prensa, se descalificó intelectualmente así mismo y también a Daniel Guzmán, afirmando: “no tenemos la capacidad técnica para saber si está bien o si está mal”.http://www.sur54.com/estudio-sobre-el-cruce-no-tenemos-la-capacidad-tcnica-para-analizarlo

En ese contexto la Fe.Po.Tra TDF le pidió al Senador Nacional que si él verdaderamente se sentía o era “incapaz”, lo mismo que “su grupo de asesores” para analizar; que no universalizara “su incapacidad” para interpretar si el proyecto se ajustaba o no al mandato de la LEY 26.776. “Porque para entender hace falta leer y comprender. Porque no hace falta ser historiador para leer historia, ni hace falta ser matemático entender la matemática, ni ser contador para entender las cuentas de todos los días”, se le respondió.

De esa manera, y forzado por el reclamo de casi la totalidad de la prensa de Tierra del Fuego y Santa Cruz que interpretó y acompañó en el mismo sentido la solicitud de la Federación, el Senador envió 24 horas antes del anuncio y a cinco periodistas fueguinos –por correo electrónico-, lo que al día siguiente daría a conocer la ex Presidenta y por CADENA NACIONAL, en un acto público en Río Gallegos.

Sabiendo del interés de la Fe.Po.Tra, tres periodistas reenviaron casi en simultáneo, el archivo que tenía origen el correo oficial del Senador, de lo que luego se conoció bajo el título de: “EVALUACIÓN PRELIMINAR PARA LA DEFINICION DE LAS LOCALIZACIONES DE LA CONEXIÓN MARÍTIMA ENTRE LA ISLA TIERRA DEL FUEGO Y EL SECTOR CONTINENTAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – DOCUMENTO FINAL”, la cual llamativamente su tapa es ilustrada por un MAPA ARGENTINO-CHILENO que contiene arbitrarias alteraciones geográficas, al transformar alESTRECHO DE MAGALLANES (accidente geográfico a sortear a través de una conexión soberana y objeto de estudio)en un golfo o bahía profunda. (Se adjunta documentación citada)

En tan solo 245 páginas de textos y abundante fotos, la EVALUACIÓN PRELIMINAR desarrolla una hipótesis cuya conclusión, es la de ejecutar un CRUCE entre Río Gallegos y Río Grande a mar abierto. Para cubrir supuestamente en 4 horas, 247 kilómetros con catamaranes; contrariando la Ley 26.776 que establece“buques portarodantes”.

El llamativo desorden en su compaginación es acompañado (en forma de copy paste), por un sinnúmero de textos completos que pertenecen alESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD entregado por el BUREAU VÉRITAS al Poder Ejecutivo Nacional en Septiembre de 2006, presentando una extraña diversidad de letras tanto en estilos, tipografía y tamaño, y sin existir una correlatividad numérica que permita una búsqueda ordenada y que esté a la altura de un proyecto de tamaña envergadura. En tanto que alarman las apreciaciones del Interventor de la AGP Sergio Borrelli, para fundamentar las razones de un CRUCE LARGO y también en materia vial, totalmente ajeno a su competencia.

Después de leer y analizar con detenimiento la EVALUACION PRELIMINAR (durante la tarde noche del día 22 de julio) y verificar la existencia de una exagerada desprolijidad, la Fe.Po.Tra calificativo al material de “mamarracho”.

Está a la vista y a consideración de cualquier ciudadano u organismo, para que evalúe la calidad técnica y de presentación protocolar del escrito, que se constituye a la fecha, en la UNICA DOCUMENTACIÓN CONOCIDA de UN PROYECTO QUE NUNCA SE PRESENTÓ NI SE DIFUNCIÓ OFICIALMENTE después de dos años de ese frustrado anuncio, pese a la solicitud ya no solo de la Fe.Po.Tra de TDF y la prensa, sino públicamente y en acto oficial por parte de la ex gobernadora Fabiana Ríos en septiembre de 2015; al propio Sergio Borrelli en persona -ante un público conformado por más de 150 funcionarios nacionales del transporte y en compañía del Senador Julio Catalán y de la por entonces Senadora y Gobernadora electa Rosana Bertone- para que oficializara el proyecto.

Por esos dos calificativos: “incapaz” y“mamarracho” y ser visto por la organización “como gestor de intereses o negociados de empresas privadas contrarios a los intereses del pueblo”,Julio Catalán Magni envió el 23 de julio de 2015, CARTA DOCUMENTO invocando el delito de “calumnias e injurias” de cuya propia derogación, había acompañado votando como Diputado Nacional del Kirchnerismo en octubre de 2009, la propuesta de la ex presidenta Cristina Fernández.

A más de dos años del anuncio presidencial sobre un proyecto de conexión marítima entre la Tierra del Fuego y Santa Cruz que nunca fue más allá de promesas electorales vacías de contenido, el Senador Catalán responsabilizó el pasado 19 de julio a Cristina Fernández, por no tener “la decisión política (…) para hacerlo”. Dando a conocer las supuestas razones por la cual no asistió al acto oficial de anuncio llevado a cabo en la capital de santacruceña (el mismo día que él enviaba la primer CARTA DOCUMENTO al vocero de Fe.Po.Tra) por haber sentido“vergüenza” que días antes de “dejar el gobierno”, la ex mandataria recién formara “el fideicomiso”.

http://www.sur54.com/prorroga_del_regimen_de_promocion_catalan_magni_cargo_contra_cristina_por_no_tomar_la_decision_politica

Por último, la semana pasada y expresándose en el mismo sentido que la Fe.Po.Tra respecto a la falta de seriedad y rigor técnico de la EVALUACIÓN PRELIMINAR realizada por la AGP, la gobernadora Rosana Bertone admitió públicamente la existencia dedesprolijidades, al afirmar que aproximándonos a los 5 años de sanción de la Ley Nacional N° 26.776, “hoy por hoy se están realizando varios estudios de factibilidad -porque hasta en eso no somos prolijos-, porque nadie sabe cuál sería el mejor lugar”, donde establecer las necesarias conexiones portuarias que establece la Ley que fue redactada por el Senador José Martínez.

http://criticasur.com.ar/nota/5757/cruce_por_aguas_argentinas_soy_cauta_pero_siempre_he_estado_a_favor_del_proyecto

Bembihy Videla y Luis Felipe Ricca: Los abogados del Senador Julio Catalán

Expuesta públicamente su contradicción a través de los medios y la falta al menos de su memoria de gestión política; pretendiendo quitarse la representación parlamentaria que le otorgó la sociedad fueguina, sin tener en cuenta que el proyecto que el impulsó como Senador nunca se supo en marcha; en marzo de 2016 retomó la acción judicial aduciendo el delito de “daños y perjuicios” con el patrocinio del abogado Rodolfo Bembihy Videla, quien dejó la causa en octubre del mismo año, al ser electo en el cargo de Juez del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego, por el Consejo de la Magistratura que integraba e integra su delfín político, legislador y presidente del bloque por el FPV, Federico Bilota.

Aparentemente sin encontrar en la Provincia mejor profesional quien lo supliera, el Senador Julio Catalán Magni sorprendió al tener como abogado defensor, al ex Camarista Luis Felipe Ricca, quien también defiende al ex Vicegobernador Daniel Gallo en la causa donde se lo investiga por presunto lavado de dinero, junto a directivos y otras personas vinculadas con la empresa Glisud SA, que operó durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti (y Gallo) para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.

El extenso curriculum de Luis Felipe Ricca, permite visualizar a quien recurrió el Senador alineado nuevamente con la Gobernadora Rosana Bertone y el candidato a Senador por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo; para llevar adelante su defensa. Y por ende quien será el profesional que acompañe este miércoles 16 a las 10 de la mañana, al abogado de la AFIP Ushuaia Santiago Martín D Angelo y a una mujer de nombre Gabriela Cecilia Gómez a testificar contra el vocero de la Fe.Po.Tra. Y el jueves 17 a la misma hora, a los ciudadanos Gastón Palomino y Osvaldo Vega.

Ricca es el mismo que a fines de los 90 ejerció la defensa del ex ministro de Economía del Gobierno de José Estabillo (MPF) y presidente de Hi.fu.SA Ruggero Preto; y del síndico y actual Juez Ernesto “Nene” Löffler por la causa iniciada contra ambos funcionarios tras registrarse gastos 12 millones de dólares, sin lograr poner en marcha la publicitada planta de Hidrocarburos Fueguinos SA. Habiendo logrado congelar la causa, que prescribió en 2002 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Antes que ello suceda, el abogado había renunciando a dicho patrocinio al ser elegido en marzo de 2001 como Juez de esta Provincia. Sin embargo la carrera judicial en Tierra del Fuego tuvo un final abrupto, cuando en octubre de ese año la prensa brasilera puso a la luz la red de corrupción denunciada por el periodistaLucas Figueiredo, autor del libro“Murciélagos Negros -PC Farías, Collor, mafias y la historia que Brasil no conoció”(2000) donde aseguraba que Ricca “tuvo una participación protagónica y fundamental en el esquema de corrupción montado por Paulo César Farías(empresario brasilero asesinado en 1996)durante en el gobierno del ex presidente Fernando Collor de Mello”.

Durante esos días, en diálogo con el diarioLA NACION, Figueiredo, periodista del diario Folha de Sao Paulo, decía que “si Ricca no está preso es porque Collor no está preso y porque PC Farías, al momento de ser asesinado, sólo había sido condenado por fraude”. Aunque aseguró que sobraban pruebas al estar“comprobado en los expedientes de la causa que Ricca era el titular de tres cuentas por las que pasaron más de 300 millones de dólares, y en las que llegó a hacer depósitos hasta la propia mafia italiana”.http://www.lanacion.com.ar/339302-el-camino-que-llega-hasta-luis-ricca