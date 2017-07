Verónica Andino: Secretaria General de SUTEF. “Paramos por el pedido de apertura de discusión salarial”.

Andino sostuvo que después del decreto que otorgo el 14% de aumento, inmediatamente se solicitó la apertura de paritarias porque con esos montos no alcanza. 10 días antes del final el receso volvieron al Ministerio de Trabajo, presentamos un petitorio con la firma de miles de docentes de toda la provincia, intentando no llegar a esta situación y hoy debían comenzar las clases pero eso no sucedió porque no se dio esa discusión.

Al ser consultada sobre cómo se hace para vivir un año y medio sin aumento salarial, la dirigente dijo que “es uno de los momentos más crueles porque encima que no alcanza, que no se puede llegar a fin de mes, se ha ajustado hasta en las cosas mínimas, hoy hay compañeros que tienen que estar pensando si compran o no leche para sus hijos, si hoy se come carne, mañana seguramente no, vivimos una realidad que duele muchísimo, un sector que ha ido perdiendo y tener un salario que les permita vivir, mas horas de trabajo, en el momento de las paritarias, el representante del gobierno Hugo Shneider salió a decir que un docente iba a cobrar 44.000 pesos, después no apareció nunca más, me gustaría que él pueda explicar, esa mentira, el impacto que buscan para los medios sobre algo que es absolutamente falso. Un docente recién ingresado no llega a 16 mil pesos por mes con 10 hs diarias, cuando la canasta básica está llegando a los 30 mil pesos”, remarcó.

Andino dijo además que este es el inicio de un plan de lucha y que se analizar los pasos a seguir en congreso de delegados