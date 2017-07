El Sindicato de Camioneros continuará con el reclamo en la distribuidora D y D.

Velazques dijo sentirse muy molesto por las actitudes y los dichos de Daniel Rivarola, del Centro de Empleados de Comercio al referirse al encuadramiento de trabajadores, aduciendo que esos trabajadores habían ido a su organización a reclamar que no querían pasar a camioneros.

En tal sentido le voy a contestar que la medida arrancó no por encuadre sindical de trabajadores, sino porque encontramos gente que hacia la distribución en una camioneta gente que estaba en negro, no se donde estaba el que representa a esos trabajadores en ese momento. También hay monotributistas, uno de ellos sobrino de uno de los responsables y otros mas.

El secretario de comercio no tiene ninguna distribuidora que tenga el reparto y la logística de los trabajadores y el encuadre sindical no lo puede discutir porque nosotros, camioneros, tenemos un convenio nacional y no lo vamos a discutir con el, esos trabajadores están incluidos en camioneros porque tenemos la rama de distribución y es muy importante porque comercio los tenia como maestranza.

Velazques también le reclamó a Rivarola que encuadre a todos los trabajadores de limpieza, a los de Sartini Gas en Ushuaia que son de petroleros y a todos los que pertenecen a otros gremios y no solo a camioneros.

Finalmente el dirigente camionero sostuvo que le molestó mucho que una empresa llevara a los trabajadores a las 9 de la mañana y les dijera lo que tenían que decir y hacer, si eso me pasa a mi le doy la llave al empresario y que se siente acá y maneje el gremio, estaba el encargado y gente de la empresa.

Por su parte Guillermo Vargas, secretario de Prensa adelanto que a partir de hoy mas de 30 corralones y empresas que tienen logística deben encuadrar a su trabajadores en el convenio de camioneros. Se trata de unos 350 trabajadores que deberán pasar al gremio a la vez que confirmó que la medida de fuerza en la distribuidora de Arcor seguirá hasta que sean debidamente notificados, porque es la única en mas de 50 que tiene esta situacion con los trabajadores.