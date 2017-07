CON POCO MÁS DE 2 MIL PESOS POR HABITANTE, SEGÚN UN INFORME DE CIMA Coparticipación: Chubut figura en el anteúltimo puesto en el reparto nacional

Desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales de CIMA analizaron la evolución de los recursos recibidos del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. A partir de información oficial del Banco Nación se comparó la evolución de montos recibidos durante el primer semestre de los últimos 5 años por las provincias argentinas. Los resultados arrojan que los últimos dos años han sido los más bajos, teniendo una fuerte caída en 2016 y con una incipiente recuperación observada en los primeros meses del corriente año.

Uno de los aportes con los que se financia la provincia de Chubut es precisamente la Coparticipación Federal de Impuestos. La misma representa un porcentaje que se divide en todo el país a partir de distintos impuestos y tasas nacionales (IVA, Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, Combustibles, entre otros).

Allí se refleja que la actividad económica tuvo una fuerte caída durante 2016 y está buscando repuntar a partir de 2017. Una de las lecturas que permiten ver esta situación es la evolución de los montos por coparticipación que recibió la provincia en los últimos 5 años.

“El primer semestre de 2017 percibió $ 5.310,081,9 y registró un incremento del 32,79% respecto al primer semestre del año anterior, mientras que la comparación semestral 2016/2015 registró un incremento de solo un 24,69% (la más baja de los últimos 4 años)”, afirman desde el CEES de CIMA. “Desde este punto de vista, se puede evaluar que el año 2016 sufrió una fuerte baja de la actividad, traducido en baja recaudación y por lo tanto, menos recursos distribuidos por coparticipación. Por otro lado, el repunte del primer semestre del año en curso permite apreciar una leve mejora en la actividad. A pesar de esto, aún sigue siendo de los valores más bajos de los últimos años”, dicen los analistas de la Cámara madrynense.

“Un incremento en la actividad se traduce en una mayor recaudación y esto mejora los niveles de coparticipación de las provincias.

Es un desafío para los próximos meses incentivar la actividad económica y que las mejoras de los

índices de recaudación no sean por el impuesto inflacionario encubierto sino por un incremento de actividad real”, invitan los empresarios de Chubut.

Chubut y el resto del país

En lo que respecta a la distribución total de la Coparticipación del último mes de Junio, Chubut se encuentra en el antepenúltimo lugar en monto total y en el puesto 18 (de las 24 jurisdicciones) en lo que respecta a valor per cápita.

Del total de $71.227.819,4 mil distribuidos en Junio pasado, Chubut recibió $1.093.625,90 mil. Esto la ubica en el antepenúltimo lugar de todas las provincias, seguida solo por Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Es importante considerar cuál es el impacto de estos valores en términos per cápita, ya que por ejemplo, Provincia de Buenos Aires es la que mayor monto recibe en términos totales, pero la de menor monto en valores per cápita. En este sentido, Chubut se ubica en el puesto 18 en estos términos, recibiendo $ 2.148,12 per cápita.

Conclusión

La situación delicada de la economía argentina no es ninguna novedad a un año y medio del nuevo Gobierno. El análisis de la Cámara de Industria de Madryn (CIMA) presenta una visión más respecto a la realidad que atraviesa hoy la provincia de Chubut. Afirma que “Los fondos que se reciben por

Coparticipación sufrieron una fuerte caída durante el año pasado producto del estancamiento económico. El primer semestre de este año permite ver una leve mejora en la actividad, pero resta ver cómo evoluciona la situación en los próximos meses para hablar de una recuperación o una situación eventual.

La realidad económica no solo se manifiesta en la provincia de Chubut, sino a todo el país. El estancamiento de la actividad es a nivel nacional y eso se refleja en las provincias al momento de recibir los fondos de coparticipación.

La provincia y el municipio con las herramientas que tienen (modificación de los IIBB, impuestos inmobiliarios, sellos, tasas, alícuotas, incentivos impositivos locales para las empresas instaladas y las nuevas empresas que se quieran radicar en la zona, parques industriales con todos los servicios, entre otros) deben buscar incentivar e incrementar el nivel de actividad económica en forma independiente, sin olvidarse que el éxito de esos incentivos dependerán en gran medida de la realidad nacional, pero eso no los excluye de tomar la iniciativa para fomentar y fortalecer el tramado

económico chubutense”, concluye CIMA.

Fuente: CIMA