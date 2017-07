El municipio de Rio Grande aumenta la asistencia social ante el avance de la crisis.

Rio Grande 13/07/17 .- En la mañana de hoy la Secretaria de Desarrollo Social, Analía Cubino, brindó un detallado informe de la grave situación social en nuestra ciudad y la conclusión es que el municipio debió aumentar el presupuesto en ayuda social porque la crisis no para y la gente está desesperada. Desempleo, desnutridos, aumento de presupuesto para ayuda social y más.

Los concejales vieron con preocupación una situación que no ha parado de agravarse y reconocieron que el municipio se está haciendo cargo de la situación de miles de riograndenses cuyo único ingreso es la ayuda que brinda la municipalidad y que va desde los bolsones de alimentos denominados secos, hasta el pago de un porcentaje de alquileres, hasta la atención médica gratuita en los centros de salud municipales como el Mama Margarita a lo que hay que agregar un detalle no menor, hay al menos 30 familias en la Margen Sur, tienen un hijo con desnutrición un dato escalofriante que no es nuevo pero que hasta ahora se había guardado.

En este sentido hay que destacar la campaña solidaria que lleva adelante la Fundación Conin en nuestra ciudad que se encuentra recolectando alimentos para esos casos y cuenta con la solidaridad de los vecinos de la ciudad.

Cubinos evitó referirse a lo que el gobierno provincial está haciendo al respecto habida cuenta que según los medios desde la delegación se envían al municipio a quienes van a pedir ayuda, la funcionaria dijo que ese no es un tema que deba responder ella y que no le consta que así sea.

Pero lo cierto es que cada día son más las personas que se quedan sin trabajo, sin ingresos y recurren a la municipalidad por soluciones que cada vez se hace más difícil dar y hay que tener en cuenta que el Gobierno Provincial adeuda más de 100 millones de pesos por lo que fondos que se iban a destinar a otras acciones se destinan a la ayuda social.