Ley de coparticipación, Modificación Tributaria y Ley 19640 todo lo que se tratará en 2018 en diputados y de lo que nadie habla.

Los tres temas del título se van a discutir en el Congreso Nacional en el 2018, pero llamativamente y aun cuando ya hay provincias como Formosa, Mendoza, Entre Rios y La Pampa que ya lo están discutiendo, en nuestra provincia hace 20 años que no se habla del tema.

Ni el Fiscal de Estado, el tristemente célebre Virgilio Martínez de Sucre, quiso realizar ninguna presentación en reclamo de los montos que le corresponden a la provincia aduciendo que íbamos a pagar más de costas por perder los juicios, que lo que íbamos a percibir por el reclamo.

Llamativamente mientras esto ocurría, tanto Entre Rios, como Córdoba, se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la nación y obtuvieron los fondos que les correspondían.

Federico Rauch, llegó a Tierra del Fuego en 1981 como un técnico especialista en la Ley 19640 y es el responsable de redactar el Articulo 32 de la misma que dice lo siguiente: ARTICULO 32.- El Poder Ejecutivo Nacional, a partir de los DIEZ

(10) años de entrada en vigor de la presente ley, podrá ejercer, según convenga a un mayor desarrollo económico de las áreas promovidas por la presente ley, las siguientes facultades: a) excluir del área franca a todos o parte de los territorios comprendidos en ella e incluirlos en el área aduanera especial; b) reducir parcialmente los beneficios otorgados, para determinada área o zona de área, para todos o algunos hechos gravados, o mercaderías determinadas; c) suprimir alguno o algunos de los beneficios otorgados, para determinada área o zona de área, para todos o algunos hechos gravados, o mercaderías determinadas; d) sujetar a condiciones alguno o algunos de los beneficios otorgados, para determinada área o zona de área, para todos o algunos hechos gravados, o mercaderías determinadas; y e) combinar una o más de las limitaciones de beneficios a que se refieren los precedentes apartados b), c) y d).

Es decir ha participado directamente hasta de la confección de lo que es el eje central sobre el que gira la vida de más de 200 mil fueguinos que no reciben ningún beneficio de los pautados en las norma y que no deben conocer sino que debe recibir esos beneficios sin tener que denunciar abuso en los precios como los hicieron más de 7000 fueguinos con los sobre precios de los autos, que deberían haber pagado un 55% menos que en el continente.

Pero la clase política, responsable de la toma de decisiones entra en pánico cada vez que hay que hablar de la ley, en realidad se trata de un pequeño grupo de beneficiados desde hace décadas que no quiere perder esos beneficios que van en detrimento del resto de la comunidad.

Es más, según Rauch “pueden fundamentar que el gobierno nacional y ciertos sectores empresarios no tienen ningún interés en que el este régimen continúe. Hay proyectos al respecto, hay ideas, lobbies, conversaciones e intentos de acuerdos y todo esto se va a concretar en el 2018”.

“Quiere decir que a partir de octubre habrá un escenario distinto y allí se van a discutir leyes que tienen que ver con el futuro de Tierra del Fuego, por primera vez desde 1981, cuando esto ni siquiera era una provincia”.

“Según el abogado, se van a discutir lo que ya está en comisión, un proyecto de reforma impositiva nacional que está directamente vinculada con el futuro de Tierra del Fuego, vamos a discutir la ley de coparticipación federal, para que se entienda es el acuerdo entre 23 provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación, para ver cómo se reparten esa enorme torta de dinero que representa la AFIP en todo el país, se va a discutir el año que viene y es un mandato incumplido que fue incluido en la Constitución Reformada de 1994.

La decisión está tomada y significa una injerencia directa sobre el futuro dela provincia de Tierra del Fuego porque tienen que ver con la coparticipación que recibimos todos los meses.

Y finalmente, “está unido a eso la Ley 19640, de manera insoslayable con los dos subregimenes, tanto el de promoción económica como el industrial, este último jamás se cumplido correctamente y por eso hemos tenido las crisis que hemos tenido a lo largo de los últimos 30 años y es porque siempre han sido inversiones especulativas, los que hoy son fabricantes mañana se ponen la camiseta de importador, la variable de ajuste son los empleados y es lo que se desecha y las crisis sociales que eso genera, lo tiene que asumir una clase política que no termina de entender que esto no se resuelve con parches o con planes sociales, sino poniendo en valor la ley 19640 como corresponde. Generando empleo estable y a largo plazo, generando inversión estable y a largo plazo, para eso se necesitan reglas de juego claras, no aceptar especuladores pero si inversores serios, eso inversores exigen estabilidad jurídica, reglas de juego claras que los gobiernos argentinos de los últimos tiempos no supieron dar, ni los locales ni los nacionales”.

“Por eso tenemos esas idas y venidas, esta tasa de desempleo en Rio Grande. Es necesario poner en valor de nuevo la Ley 19640 ese es un camino, el otro es derogarla. Hay gente que piensa que esta ley ya cumplió su finalidad, gente en Buenos Aires que andan muy ocupados con esto, que miran la realidad desde ese contexto y sin haber pisado jamás esta provincia, sin saber que pasa aquí, como vivimos, mas allá de la fantasía de las 4×4 que terminamos pagándolas más caras que en el continente.

“Hay gente que piensa que este régimen, no es necesario, que esto ya pasó, que no hay problemas, que las razones que justificaron esa ley ya no existen, que estamos muy bien y que por eso no se justifica que siga y que el futuro de la provincia tiene que estar orientado a una provincia de extracción de recursos naturales, gas, petróleo, es decir una provincia para 80 mil personas y acá somos 200 mil por lo tanto hay dos caminos, uno perder la 19640 y eso nos va a llevar a un inevitable, doloroso, conflictivo proceso de despoblamiento en la provincia de Tierra del Fuego y la vamos a perder tal como la conocemos”.

Finalmente Rauch sostuvo que debemos saber que queremos, si una provincia grande o una provincia chica, si queremos una provincia grande tenemos que explicarle al resto de los argentinos con argumentos serios, no con generalidades, con argumentos, serios y concretos, porque es necesario que los fueguinos tenemos que tener un régimen diferenciado, porque los fueguinos no tiene que pagar un tercio de su salario en impuesto a las ganancias, no tienen que pagar cuando compra o vende su casa, ni pagar por tener su casa o su auto por el cual el régimen le garantiza que pague su auto un 55 % más barato que el resto del país, una demanda de 7000 fueguinos por 104 millones de dólares que aún no se ha pagado por parte de las terminales automotrices. Por eso es necesario sostener la ley porque hemos perdido prácticamente la mitad de los beneficios que la ley nos había dado, hemos perdidos los beneficios de todos los impuestos al consumo que deberían ir a nuestros bolsillos, IVA, derechos arancelarios y los demás y los responsables. Por eso la propuesta es poner a representantes del pueblo en el congreso, del pueblo, no del gobierno y en especial al pueblo de Tierra del Fuego y recuperar todo lo que se perdió del régimen económico e industrial de nuestra provincia y de todos los beneficios que han perdido los consumidos y de esto nadie ha hablado en los últimos 20 años”, finalizó.