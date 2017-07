Laura Colazo: “Hoy la provincia tiene rumbo”

A tan solo quince días de las PASO, la precandidata Laura Colazo ya ha

recorrido las tres ciudades de la provincia y lo sigue haciendo. En un

alto entre viaje, recorridas y visitas, pudimos charlar en un ámbito

distendido, de temas importantes y de su visión de lo que viene en

Tierra del Fuego.

¿Cómo estas transitando la campaña?

Con mucha alegría, pero con mucha responsabilidad y compromiso. Formo

parte de un equipo que trabaja todos los días para que estemos mejor,

que tiene muchos hombres y mujeres que pelean para seguir creciendo y

proyectándonos en el país, en la región y en el mundo.

¿Cómo te paras frene a los que dicen que ustedes son muy cercanos al

Gobierno de Macri?

Hay muchos temas que no comparto con el Gobierno Nacional y por eso voy

a trabajar fuertemente: la política industrial; la política respecto de

Malvinas; la política social. Para ello el gobierno provincial realiza

acciones permanentes porque no ignora la realidad. Yo creo en la

presencia activa del Estado para un desarrollo de la provincia y el país

con plena inclusión. Voy a decir algo absolutamente básico yo quiero que

la gente viva bien, esa es mi forma de pensar y para eso tenemos que

hablar con el Gobierno Nacional aunque piense distinto a nosotros,

porque si no hablo o no golpeo la puerta por mi orgullo y por mi bandera

política, perjudico a la gente, al vecino de Río Grande, Tolhuin o

Ushuaia.

Hablaste de Malvinas, un tema siempre vigente en la gente, pero en el

que los candidatos no parecen ser muy creativos en sus argumentaciones.

Tengo una firme mirada y decisión con respecto a Malvinas y es no ceder

bajo ningún punto de vista absolutamente nada. Las Malvinas son

fueguinas. Yo nací en 1982 en el hospital de Río Grande. Podemos

dialogar por Malvinas pero si eso es ceder soberanía, que no cuenten con

nosotros.

¿Y con el tema Industria? Porque el gobierno provincial a recibido

críticas de muchos sectores

Hay que tener en claro dos cosas: El sector industrial representa el 50

por ciento de la riqueza de la provincia, pero hay que trabajar para

agrandar la economía. Eso es lo único que nos permitirá crear más

puestos de trabajo.

La ley 19640 se defiende con gestión, yo estoy preocupada por toda la

industria de Tierra del Fuego, y por toda la actividad productiva de la

provincia desde la pequeña y mediana empresa a la industria más

importante. La Ley 19640 no tiene vencimiento, lo que si tiene

vencimiento es el sub-régimen. Desde el Congreso, no solamente podremos

fortalecer el régimen de promoción industrial, sino que trabajar para

enriquecer la producción en Tierra del Fuego

Un ejemplo de gestión fue por ejemplo la devolución de los beneficios de

la ley 19640 a la venta de gas para uso residencial e industrial en

Tierra del Fuego. Eso no fue un regalo de Nación, sino que es un

producto de la gestión concreta de la Gobernadora a favor de los

fueguinos, ella tomó el tema y primero logró frenar transitoriamente que

el IVA se traslade a las facturas de gas de los vecinos, luego conformó

un equipo de trabajo a cargo del Director de la AREF Luis Capellano y

los instruyó para que se reunieran con los equipos de los Ministerios de

Energía y de Hacienda de Nación. Se trabajó y se logró el objetivo

final. Esto nos muestra el camino y demuestra que la 19640 se defiende

con gestión esa es la tarea que quiero desarrollar en el Congreso,

trabajar para defender y para exigir lo que nos corresponde.

¿Cómo te llevas con tu compañero de fórmula Luis Vázquez?

Podría definirte nuestra relación con dos palabras: equipo y trabajo. La

verdad es que compartimos muchas ideas, somos dos personas que recorren

la provincia permanentemente y no solo en campaña. Que están todo el

tiempo escuchando y hablando con el vecino. Luis no para un minuto es

una persona que, desde su lugar, su cargo en el Ministerio de Obras

Publicas está haciendo un trabajo muy importante, es la persona que a

partir de la convicción política de la Gobernadora Rosana Bertone está

llevando adelante el mayor plan de obras públicas en la historia de

Tierra del Fuego. Para no aburrir y solo algunos de los temas que esta

semana estuvimos anunciando: la firma del contrato para la ampliación

del Colegio Los Andes, unos 50 millones de pesos que se invertirán en

ese colegio, la adjudicación de las obras públicas para Margen Sur, de

Río Grande, para la realización de la red pluvial y vial en Barrio

Argentino y Mirador, la adjudicación de la obra del ‘Nuevo Hospital

Regional de Ushuaia’, una obra casi 100 millones de pesos. Luis no para.

Su impronta es hacer, hacer, hacer.

¿Y con la Gobernadora Bertone es difícil trabajar?

Es muy fácil trabajar. Yo me veo reflejada en ella, es una persona que

escucha, que pregunta, que pide nuestra opinión, que le da importancia a

cada uno de los integrantes que formamos su equipo. El Gobierno

provincial tiene muchas responsabilidades sociales y la Gobernadora

trabaja todos los días para hacer que el Estado esté cada vez más cerca

de la gente. El Gobierno de Rosana Bertone es un gobierno de

pacificación social, conducido por una mujer con mucha valentía que

decidió pagar el costo político de tomar los temas que ningún gobernante

se animó a atender. Hoy la provincia tiene rumbo.

Por ultimo como te definirías y por qué la gente debería votarte

Soy una persona comprometida con el futuro de nuestra tierra, muy

familiera, que disfruto de nuestro territorio, de nuestros paisajes.

Creo que no hay forma de trabajar en el Congreso si no se escucha a la

gente que se representa. Quiero defender en el Congreso de la Nación los

intereses de nuestra Provincia. Pienso que conversar y discutir con

quienes piensan distinto no es cambiar de ideas, sino poner la Provincia

por delante. Quiero aportar trabajo y mi meta si la gente me elige es

mejorar la realidad y la calidad de vida de todos los fueguinos