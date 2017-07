La legisladora Freites ratificó que quería un candidato ‘peronista y de Río Grande’ Laura Colazo primera: “Tenemos que ser respetuosos de la conductora del espacio”

Río Grande.- La legisladora del FPV Andrea Freites dialogó con Radio Universidad 93.5 sobre las diferencias de criterio dentro del espacio que lidera Rosana Bertone, dado que como justicialista quería un primer candidato “peronista y de Río Grande”, dijo.

“Yo reitero lo que dije en varios medios. El objetivo para mí era un candidato varón de Río Grande y peronista. No fue así. Esto no quiere decir que yo no vaya a acompañar ahora a Laura Colazo”, señaló de la cabeza de lista elegida por Bertone.

“Es nuestra candidata, una chica joven, preparada, y en las reuniones que tuvimos para hacer este frente, mayoritariamente se decidió que fuera Laura con el compañero Luis Vázquez. Rosana sin duda es la que toma la decisión final, pero nos comparte su postura y los motivos de por qué es Laura la candidata en este caso”, explicó.

Aclaró que no estuvo en la presentación de los candidatos en el hotel Las Hayas no por ningún motivo vinculado con esta elección, sino porque se encontraba fuera de la provincia. Respecto del enojo de referentes de peso en el peronismo por la elección de Colazo, consideró que “hay discusiones que se tienen que dar adentro del partido, y ser muy cuidadosos. Rosana tiene una experiencia importante en política y no podemos subestimarla si tomó esta decisión. Yo llegué a la banca de legisladora de la mano de Rosana Bertone y hace mucho tiempo trabajo con ella. Confío plenamente en sus decisiones”, afirmó.

“Sin duda tenemos muchas diferencias pero lo planteo en una reunión con ella y ahí termina. Tenemos que ser respetuosos porque la conductora del espacio es Rosana Bertone y no es ninguna improvisada”, insistió.

“Mi postura era que el candidato fuera peronista y de Río Grande”, reiteró. Consultada sobre la posición de otros justicialistas con trayectoria como su par Ricardo Furlan, dijo que “lo hablamos con Ricardo Furlan, con quien hay una excelente relación”, dado que había puntos en común.

En cuanto al legislador Ricardo Romano, que criticó públicamente la elección de Colazo, dijo que “no tengo mala relación, porque tenemos trato, pero no comparto cuestiones políticas. Nos respetamos en la posición de cada uno, y las discusiones hay que darlas en el ámbito que corresponde”, insistió.

Le recordó a Romano que “no llegó solo. No llegó por Ricardo Romano”, sino que fue porque Bertone lo puso en la lista. “La gente eligió y sigue eligiendo a Rosana Bertone y no podemos subestimarla. Las discusiones se tienen que dar en forma interna y no en los medios. Yo planteo lo que pienso, pero soy muy respetuosa. Eso no significa que agache la cabeza, pero respeto a quien está a la cabeza de mi espacio”, enfatizó.

Diferencias con Gorbacz

Se le preguntó también por la relación con el jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, dado que tiene un perfil mediático y confronta a menudo en los medios con otros referentes de la política. “Tengo muchas discusiones pero es el jefe de gabinete”, manifestó, y aclaró que no todo está en manos de Gorbacz porque “Rosana escucha a todos sus ministros. Yo tuve muchas discusiones con Leonardo por decisiones con las que no acordaba, y me corro de que viene de otro partido político, porque hoy es el jefe de gabinete de mi gobierno. Las cuestiones con las que no acuerdo, se las planteo”, aseveró.

Ante versiones de que hoy es quien realmente toma las decisiones, dijo que “no coincide con que sea Gorbacz el que decide hoy en el gobierno. Quien piensa y dice eso subestima a Rosana Bertone”.

Dado que Gorbacz es quien maneja los medios, se le preguntó sobre las constantes denuncias de censura de los que objetan algún aspecto de la gestión, sobre todo el intendente Melella, el diputado Martín Pérez, o el abogado Federico Rauch, que lo han hecho público. “Yo no voy a entrar en la discusión mediática con Melella, ni con Martín Pérez, y se lo dije a mi gobernadora y los medios que me preguntaron. No comparto la pelea mediática y el vecino está cansado de eso. En cuanto al manejo del canal, es un canal del estado y yo me voy a acercar a ver si es tan así como lo plantea el intendente o el diputado Martín Pérez”, se comprometió.

También se le preguntó por el gasto en publicidad oficial, que maneja discrecionalmente Gorbacz. “Yo me junté personalmente con algunos medios, que me pidieron una reunión para plantearme algunos puntos. Luego me reuní con la gobernadora y le planteé esos puntos. Ella se juntó con estos periodistas y entiendo que las cuestiones se van a aclarar. Hubo dos o tres medios que me plantearon cierta irregularidad, se lo planteé a la gobernadora, lo aclaré con Miguel Vítola y el jefe de gabinete, y entiendo que se solucionaron. Pero yo no estoy en todos los temas del Ejecutivo provincial”, indicó.

“Yo conozco el trabajo que hace Rosana en su gobierno; de ahí en más, que haya funcionarios que no lleven adelante las acciones que Rosana determina, es otra cosa. Yo no estoy detrás de estos funcionarios o detrás de estas acciones que no se cumplen porque, la verdad, trabajamos muchísimo para que Rosana llegue a ser gobernadora y la intención real de ella es cambiar la provincia”, resaltó de la mandataria, haciendo a un lado al resto.

Deudas con municipios

Por otra parte, negó que las deudas de coparticipación sean tal como lo plantean las municipalidades. “Yo participé hace un par de semanas de una reunión con el Ministro de Economía y la gobernadora, donde estaban viendo esto. No son reales las denuncias que vienen del lado del municipio, por los dichos del mismo Ministro de Economía. No estamos tan atrasados en la coparticipación. Como se hizo siempre, el equipo de economía del municipio se debe comunicar con el Ministro de Economía y no es necesario salir a hacer una denuncia por los medios. No es mi forma de trabajar y no acuerdo con las discusiones que se dan innecesariamente”, dijo.

Apuntó que “desde la Legislatura se piden informes permanentes al gobierno provincial” para conocer el estado de la deuda y espera para esta semana la respuesta al pedido de informes sobre el endeudamiento. “El miércoles vamos a tener parlamentarias y seguramente el Ejecutivo enviará la información que se le solicitó, como lo hace siempre. No voy a negar que algunas áreas pidieron extender el plazo, pero las contestaciones se hacen”, garantizó.

Escuelas en problemas

Finalmente se refirió al estado de los edificios educativos, ante problemas reiterados que se siguen profundizando. “Hay un deterioro real y hay que hacer un trabajo concreto”, dijo Freites, destacando que, desde que asumieron el gobierno, se avanzó mucho.

“Nosotros recibimos el sistema educativo y de salud como los más complejos. En general los edificios de la administración pública están en un deterioro terrible y es mucho más sensible en el ámbito educativo y de salud, que es donde tratamos con las personas”, explicó.

“La gobernadora tomó decisiones y desde la Legislatura aprobamos la ley de emergencia edilicia y sanitaria, dando las herramientas que necesita el Ejecutivo. El avance en los edificios escolares es notorio. La gobernadora dijo lo que se recibió, y tanto yo como funcionarios de la cartera educativa fuimos muy claros en que la situación era caótica. El primer año de gestión nos llevó medio año avanzar, y después de tantos años de abandono no se puede pretender que en un año de gestión se resuelvan todas las situaciones”, expuso.

“Yo estuve recorriendo edificios escolares y faltan pequeñas cosas por hacer, que de a poco se van resolviendo”, afirmó.

Consultada sobre los alumnos de la comercio 3, que protestaron la semana pasada por la presencia de roedores, dijo que se trabajará en el período vacacional en varias refacciones. “En este caso entiendo que tiene que ir alguien a desratizar y ya algunos docentes con supervisores hablaron con uno de los coordinadores sobre el tema de las ratas y el arreglo de los baños, además de cuestiones inferiores. La comercio 3 estaba totalmente dejada de lado. Acordamos realizar un trabajo en las vacaciones con los alumnos y directivos, para poner la escuela en condiciones. El mismo trabajo se va a hacer en el colegio Maradona porque, involucrando a los chicos, es otro el cuidado que ellos mismos van a tener”.

“Veníamos bien pero hace un par de meses vengo escuchando todos los días que hay problemas edilicios y yo me voy a dedicar exclusivamente a Río Grande y Tolhuin. Hay mucho por arreglar pero también tenemos que ser realistas y ver la situación por la que está pasando el país. En comparación con el resto del país tenemos escuelas en muy buenas condiciones, aunque esto no justifica que no se hagan los arreglos”, concluyó.

Fuente:Provincia 23