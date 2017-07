EL INTENDENTE MELELLA SE REUNIÓ CON LEO BILANSKI, REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO DE EMPRESARIOS NACIONALES

Estuvieron presentes en la reunión el empresario local Mario Cayre, promotor del evento, el Secretario de Coordinación de Gabinete y Control de Gestión, Lic. Agustín Tita, la Secretaria de Producción y Ambiente, Téc. Sonia Castiglione y el Secretario de Participación y Gestión Ciudadana, Dr. Federico Runin.

Durante el encuentro, dialogaron acerca de la situación económica que afecta la producción y el empleo, coincidiendo en la necesidad de abordar medidas para revertir una crisis que se profundiza en la ciudad y en el país.

Bilanski agradeció al Intendente por la reunión y destacó que “el gran motor del empleo en Argentina son las Pymes y no las grandes empresas que representan una fracción ínfima de la economía productiva nacional”.

“El Gobierno Nacional ha tomado medidas que afectan directamente el consumo interno y el empleo, una situación que hay que revertir cuanto antes”, expresó.

En este sentido, recordó “la apertura de importaciones de pc´s y notebooks que no sólo no produjo una reducción significativa del precio sino que provocó el cierre de empresas y la pérdida de muchos puestos de trabajo, no sólo en Río Grande sino en otras ciudades también”.

“Hay que retrotraer estas políticas que no están teniendo ningún impacto positivo y que están haciendo que muchas fábricas despidan personal o directamente cierren sus puertas”, subrayó.

Por su parte, Cayre reconoció que “proponer esta charla en la universidad tiene como objetivo alertar lo que está ocurriendo y propiciar el encuentro de quienes se ven afectados para proponer soluciones en conjunto”.

“Estamos convencidos que es fundamental un abordaje desde el sector público y del sector privado para generar nuevas condiciones y remontar esta crisis”, concluyó.