Gorbacz: “la ideología tiene que servir para transformar la realidad”

En una entrevista con el periodista Guillermo Lacaze en el programa “Mejor Hablar” que se emite por la TV Pública Fueguina, Gorbacz analizó que “conversar con otro que piensa distinto y conseguir cosas para beneficiar a la gente, no es cambiar de ideología” sino que “hay que tratar de transformar esa ideología en hechos concretos que cambien la vida de los habitantes de la provincia, porque si no es una ideología de libro que no tiene ningún sentido práctico”.

“La ideología tiene que servir para cambiar la realidad” sostuvo.

Gorbacz señaló que existen diferencias ideológicas con el Gobierno Nacional “en el concepto de soberanía tanto en la cuestión Malvinas, como así también en la importancia de fortalecer y extender la ley 19640 por lo que significa para el país y para nuestra provincia por su condición geoestratégica”.

También se diferenció en cuanto a que “nosotros creemos en la presencia activa del Estado para un desarrollo de la provincia y el país con plena inclusión”.

En ese orden, Gorbacz destacó que “hemos aumentado más del 150% el presupuesto para atender las necesidades más urgentes de nuestra población, nunca antes hubo un aumento de la inversión social de esa magnitud”.

Por último, el Ministro aseguró que “queremos que la gente viva bien, esa es nuestra forma de pensar y para eso tenemos que hablar con el Gobierno Nacional aunque piense distinto a nosotros, porque si yo me cierro y no hablo o no golpeo la puerta por mi orgullo y por mi bandera política, perjudico a la gente, al vecino de Río Grande, Tolhuin o Ushuaia”.