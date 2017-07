Fabiana Rios. “La Constitución Nacional garantiza la participación efectiva de las mujeres en candidaturas y representación efectiva”.

En dialogo con el programa “Tarde pero seguro”, la ex mandataria dijo que está leyendo esto que pasa, “por dos vías con preocupación por la falta de elementos de juicio a la hora de emitir una opinión de parte de algunos actores políticos y con expectativas porque son muchos los grupos feministas muchas las compañeras, periodistas, militantes, candidatas, ex candidatas que estamos trabajando juntas, pensándolo esperando con expectativa el acompañamiento de la Secretaria de la Mujer de Ushuaia con un tema que me parece que se está intentando banalizar”.

Rios fue más allá y remarco que “pareciera que las mujeres estamos pidiendo un favor, que se escuche nuestra vos, cuando en realidad lo que no quieren reconocer que quienes opinan sin elementos de juicio, que existe en principio el artículo 37 de la Constitución Nacional que garantiza la participación de las mujeres no solo en las candidaturas, sino en la representación efectiva y este principio está siendo vulnerado”.

También existe la Ley 24012 que es la norma que permitió el cupo femenino en el año 1991, cuando la carta orgánica de Ushuaia establece la paridad la paridad de las listas pero en el artículo subsiguiente establece el sistema de preferencias pero no impide la aplicación del artículo 37 de la Constitución Nacional lo aborda como un artículo absoluto, al hacerlo con el articulo 219 como absoluto niega el 218 que fue presentado a una sociedad en la que se pretendía fomentar la participación lo niega en el artículo siguiente, Rios señalo al respecto que “ no es tan complejo entender que tienen que modificar una norma que no está cumpliendo con las leyes vigentes. No es más que esto, no se puede analizar, agregó, que las mujeres pedimos un favor”.

Para la ex constituyente “las preferencias actúan sobre las mujeres como una Ley de lemas porque las más votadas y más preferidas hoy no están ocupando lugares. La candidata a concejal del Frente para la Victoria, Noelia Trentino, tuvo más votos que cuatro de los 7 concejales, pero por las preferencias hay concejales varones que obtuvieron menos votos en sus boletas porque lo que han medido es que los que manejan los aparatos partidarios son varones”.

A pesar de este intento de banalización de un tema tan claro desde lo normativo, se sigue trabajando desde distintas organizaciones para que la representación en Ushuaia se haga efectiva.

Finalmente y respecto de lo que para Rios fue un escándalo por la postura del partido “Ciudad Futura” y la conformación de una lista solo integrada por mujeres, “aquí hace 12 años que no hay voces femeninas, con una, reitero, Ley nacional, 24012 que está vigente, fíjense la incidencia que tiene en el sistema electoral que en el mismo lapso temporal hemos llegado a la paridad hoy hay 7 legisladoras de 15, sin ley y en el concejo cero representación femenina. Entonces es la población o es el sistema?, se preguntó