Por su destacado trabajo de difundir la cultura de los pueblos originarios Bertone brindó un reconocimiento a la descendiente shelknam Margarita Maldonado

“Nos encontramos en un día muy especial, que tiene como objetivo reconocer la trayectoria de Margarita Maldonado. Ella se ha transformado el transcurso del tiempo, y a través de su trabajo y de su esfuerzo, en una representante significativa de la comunidad indígena Rafaela Ishton, encontrándose desde hace más de 25 años abocada a difundir, enseñar y transmitir la cultura de sus antepasados” destacó la Gobernadora.

La Mandataria agradeció también a las alumnas de Maldonado, quienes junto a la concejal Laura Colazo, presentaron el proyecto para el reconocimiento de la descendiente del pueblo originario.

Bertone valoró la tarea de Maldonado como integrante del Consejo Educativo Autónomo de Participación Indígena (CEAPI), órgano creado por el Ministerio de Educación de Nación, reiterando que “Margarita debe ser distinguida y reconocida, no solo en lo discursivo, es por eso que hoy queríamos agradecerle el esfuerzo puesto día a día para que pueda, en el área de Cultura, desempañar y seguir realizando esa ardua labor que significa recordarnos a todos quienes vivimos en Tierra del Fuego y a todos quienes habitamos este suelo patrio la cultura de los pueblos originarios”.

Margarita Maldonado, visiblemente emocionada, consideró que “el agradecimiento es la memoria del corazón, por este motivo tengo que agradecer a la señora Gobernadora, a la concejal Laura Colazo y a su señora madre, porque ellas hicieron posible que todo esto suceda. Además, quiero agradecerle a mi familia y mis alumnas que son el motor de mis talleres”.

Por último, la representante del pueblo Shelknam aseguró que “no voy a dejar de ser quien soy, Voy a seguir trabajado mucho más que antes porque como digo en mi libro “Entre dos mundos”, me queda un largo camino a casa y hay que trabajar sobre la memoria y qué nuestra historia no muera en el olvido”.

Participaron de este reconocimiento el senador nacional José Ojeda, la concejal Laura Colazo y la secretaria de Culto y Pueblos Originarios, Verónica Peralta.

Por su destacado trabajo de difundir la cultura de los pueblos originarios

Bertone brindó un reconocimiento a la descendiente shelknam Margarita Maldonado

La gobernadora Rosana Bertone brindó un reconocimiento al trabajo de difusión y enseñanza de la cultura Shelknam que lleva adelante Margarita Maldonado en el ámbito de la Secretaría de Cultura.

