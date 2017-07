Corrida 80mo. Aniversario del Club San Martín

La prueba de fondo, reservada para los nacidos hasta 2002, tendrá una extensión de 7 kilómetros; mientras que la aeróbica constará de 2,47 kilómetros.

Los valores de inscripción son de $ 150 (prueba de fondo) y $ 50 (prueba aeróbica).

Las inscripciones se reciben por Facebook (Daniel Antonio Menéndez); por correo electrónico (elacay@yahoo.com.ar); y por celular (02964-15515886). Dejar DNI, fecha de nacimiento y distancia en la que competirá. Se agradece la presentación de un certificado de aptitud para la práctica de deportes



* Premiación



Prueba de fondo: trofeos para los tres primeros de cada categoría, y medallas para los demás clasificados



Prueba aeróbica: medallas

Circuitos

* Prueba de fondo (7 kilómetros)

Vuelta 1: desde la sede del club, por O’Higgins, Antártida Argentina, Beauvoir, Isla Trinidad, O’Higgins hasta Isla San Pedro, nuevamente O’Higgins hasta Antártida Argentina. Vuelta 2: Antártida Argentina, Beauvoir, Isla Trinidad, O’Higgins hasta Isla San Pedro, nuevamente O’Higgins hasta Antártida Argentina.

Vuelta 3: Antártida Argentina, Beauvoir, Isla Trinidad, O’Higgins hasta Isla San Pedro, nuevamente O’Higgins hasta 11 de Julio, retomando O’Higgins, hasta la sede del club.

* Prueba aeróbica (2,47 kilómetros)

Vuelta 1: desde la sede del club, por O’Higgins, Antártida Argentina, Beauvoir, Isla Trinidad, O’Higgins hasta Isla San Pedro, nuevamente O’Higgins hasta 11 de Julio, retomando O’Higgins, hasta la sede del club





* Categorías femeninas (prueba de fondo)

Categoría Años

U 18 (ex Menores) 2000/2002

U 20 (ex Juveniles) 1998/1999

Mayores A 1988/1997

Mayores B 1978/1987

Damas A 1968/1977

Damas B 1958/1967

Damas C 1957/ant.





* Categorías masculinas (prueba de fondo)

Categoría Años

U 18 (ex Menores) 2000/2002

U 20 (ex Juveniles) 1998/1999

Mayores A 1988/1997

Mayores B 1978/1987

Veteranos A 1973/1977

Veteranos B 1968/1972

Veteranos C 1963/1967

Veteranos D 1958/1962

Veteranos E 1953/1957

Veteranos F 1948/1952

Veteranos G 1947/ant.







* Categorías femeninas (prueba aeróbica)

Unica (nacidas hasta 2005)



* Categorías masculinas (prueba aeróbica)

Unica (nacidos hasta 2005)





Daniel Menéndez / Diario El Sureño / Agrupación Atlética Fin del Mundo / Río Grande / Tierra del Fuego www.surenio.com.ar (02964) 15515886/421890 (personal) 431615/433039 (trabajo)