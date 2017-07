En el Colegio José María Sobral del Ushuaia Alamiro Vaporaki brindó una charla a los jóvenes sobre valores y experiencias deportivas

La propuesta estuvo dirigida a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes amantes del Futsal, con quienes el disertante quiso “compartir todo lo que fuimos logrando con el deporte, tratando de transmitir algunos valores que son los que a nosotros nos llevaron a tener éxito”.

“La idea es que los chicos puedan ver que con sacrificio, esfuerzo y disciplina, se pueden conseguir cosas grandes”, subrayó Vaporaki, quien anotó que “yo nací en Ushuaia, donde me crié, y sé que no es una locura lo que se consiguió sino que todos podemos hacerlo si nos lo proponemos”.

El deportista expresó su satisfacción por el gran nivel de convocatoria que tuvo la iniciativa, y aseveró que fue “impresionante y me sorprendió para bien, porque no me esperaba tanta gente”.

El deportista agradeció “a la Secretaría de Deportes por ayudarnos siempre, facilitándonos los medios para llegar a los chicos que es lo que todos deseamos”, y expresó su deseo de que “ellos puedan disfrutar de lo que hacen”, a cuyos efectos les planteó la necesidad de que se manejen en la vida “con disciplina y mucho trabajo”.

El rector del mencionado establecimiento educativo, Juan Carucci, destacó la realización de la charla y coincidió con Vaporaki al recomendar a los jóvenes que se manejen en la vida “con responsabilidad, constancia, concentración y hacer todos los días de ese saber una verdadera profesión”, toda vez que “con el deseo solo no alcanza”.

El directivo ponderó la importancia del disertante, “quien logró el campeonato del mundo con la selección argentina, el año pasado en Colombia, hecho que constituye un hito histórico para el deporte argentino”.

“Lo trajimos para que les cuente y los adentre en lo que es la actualidad deportiva, su vida, su trayectoria, los valores que fue forjando y cómo hizo para incluir no sólo el deporte sino también la educación, porque es profesor de Educación Física”, señaló Carucci.