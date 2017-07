Calisaya: “Al pedir mi renuncia, Bertone rompió con el kirchnerismo”

Lun 10/07/17 .- Tras la presentación de su renuncia a la Secretaría de Comercio por pedido de la Gobernadora Rosana Bertone, y ante las declaraciones del Ministro de Economía, José Labroca; Javier Calisaya sostuvo que “el lugar que ocupaba no tenía que ver con cuestiones personales mías, sino que estaba ahí en representación de un partido político. Por eso ingresamos una nota en la cual expusimos toda nuestra opinión en esta circunstancia de dar de baja mi designación”, entendiendo que ” la Gobernadora más allá de darme de baja a mí, lo que hizo fue romper relaciones políticas con el kirchnerismo”.

En este sentido, Calisaya -en entrevista con Radio Provincia- señaló que “llama la atención lo que dijo Labroca, sobre que uno pretende ser oposición y funcionario al mismo tiempo, y la duda que tengo es en qué momento pasamos a ser oposición como proyecto político, si siempre estuvimos como Nuevo Encuentro a nivel local y provincial, en el campo del proyecto nacional, popular y democrático. Somos y siempre fuimos parte del kirchnerismo”; remarcó el ex Secretario de Comercio, al tiempo que se preguntó “¿qué oficialismo pretende defender el Ministro?, ¿qué medidas como funcionario público he tomado que vaya en contra de este proyecto de Gobierno?”.

Cabe mencionar que este último tiempo el área de Calisaya llevó a cabo acciones para defender a sectores más vulnerables, “en una política nacional donde mandan los empresarios, y donde mandan los grandes supermercados, ¿cuál es la medida que se ha tomado en la Secretaría de Comercio que vaya en contra de este proyecto de Gobierno?” dijo el ex funcionario.

“Nuevo Encuentro no se ha salido del lugar que siempre ha ocupado que es ‘como parte del kirchnerismo’. En todo caso tendrían que explicar otros en qué ha cambiado el proyecto político provincial del cual ya no sienten que seamos parte”; en este sentido, también opinó que “no me gustaría estar en los zapatos de Laura Colazo, porque hay muchos otros sectores que se sienten más cómodos con Tito Stefani, y eso pone en contradicción a todo el Gobierno Provincial”.

Nuevo Encuentro integra el Frente Ciudadano y Social, que tiene como cabeza de lista de pre candidatos de Diputados a Martín Pérez, “el objetivo de todos nosotros es ponerle un freno a las políticas económicas de Mauricio Macri y en eso vamos a trabajar” concluyó Calisaya.