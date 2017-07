BERTOTTO: “Los problemas que se ocultan siempre tienden a crecer”.

El concejal del PRO Tomás Bertotto, opinó sobre la situación general en la que se encuentra Ushuaia e insistió en que los ciudadanos están esperando la reacción del Ejecutivo Municipal ante las problemáticas que aquejan la ciudad.

Entre los temas que destacó el edil, insistió sobre el estado de la red vial -declarada en situación de emergencia hace más de un año- cuyo grado de degradación es cada día mayor; el sistema de recolección de residuos y limpieza es claramente deficiente; el tránsito está colapsado y cada día se obstruye más; los perros sueltos generan más de 400 mordeduras declaradas por año -más de una mordedura diaria- el impacto medioambiental generado por bosques deforestados, los vertidos por efluentes crudos al medioambiente, el impacto visual, el sistema de transporte público es insuficiente; el estado general de las calles ante la caída de nevadas, son muchos temas sobre los cuales el Intendente debe darnos respuestas inmediatas.

Ante ello, el concejal consideró que “el primer paso para la búsqueda de soluciones es asumir la realidad, diagnosticarla, cuantificarla y valorizarla e inmediatamente después generar planes de contingencia y recuperación y ponerlos en ejecución con medidas firmes y constantes en el tiempo”.

“A lo largo del tiempo que llevo de gestión he colaborado permanentemente acercando propuestas, generando proyectos, gestionando reuniones en distintos ministerios, pero veo frustradamente que todo reiteradamente cae en saco roto”. “Los distintos pedidos de informes que he presentado no son respondidos, y todo indica que eso continuará siendo así”, se lamentó Bertotto.

El edil argumentó estar “convencido que no podemos seguir esperando ante el avance de la degradación de la ciudad y la cada día peor calidad de vida de todos sus vecinos”. Y sostuvo que “no me interesa ni nunca fue mi actitud la crítica destructiva, sino la colaboración constructiva para buscar todos juntos soluciones a cada uno de los problemas, pero no veo que ese mecanismo de trabajo se entienda y acepte”.

Por último, indicó que pedirá la interpelación a la Sra. Secretaria de Obras Públicas del municipio de la ciudad para que “dé cuenta de su trabajo ante la ciudadanía”.

“Solo con mucho trabajo, prioridades claras y planificación y sobre todo asumiendo la realidad, podremos sacar Ushuaia adelante”, finalizó el concejal del PRO.