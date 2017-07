96° Aniversario se llevó a cabo el acto central en el Polideportivo Melella: “Tenemos que estar orgullosos de ser riograndenses”.

A partir de las 11 hs de hoy se comenzó a congregar gente en l polideportivo municipal de Belgrado y Alberdi, donde se llevó a cabo el acto central por el 96° aniversario de nuestra ciudad.

El mismo conto con la presencia de muchísimo público que se hizo presente para acompañar a los funcionarios, municipales y provinciales y rendir homenaje a una ciudad que nos ha dado todo, como dijo el jefe comunal

Al respecto El intendente agradeció el acompañamiento de todos los funcionarios, y a quienes hicieron llegar sus saludos, hoy más de 400 compañeros municipales despertaros a muchos viejos pobladores con un desayuno porque es bueno reconocer a quienes hicieron este Rio Grande pero me gustaría compartir tres o cuatro cosas, primero que es cierto que lo estamos pasando mal porque la desocupación nos pega fuerte y aumenta día y hay que contener a esas familias y lo sabemos todos y no es fácil. Hoy veía imágenes del CAP, de las ovejas, de la producción y Rio Grande se hizo gracias al trabajo a su gente de trabajo, es un pueblo de sacrificio de esfuerzo y no importa el lugar que nos toque, el trabajo es algo que no podemos negociar, porque nuestros pioneros nos enseñaron que el trabajo dignifica y una gran esperanza que tenemos es ir recuperando el trabajo”.

El intendente también se refirió al narcotráfico y dijo “nosotros queremos ser una sociedad sana, sin drogas, sin inseguridad, tenemos que luchar contra esas adicciones, el narcotráfico está aquí y tenemos que entender que el estado tiene responsabilidad pero también cada vecino y acompañar formando un solo equipo, a nuestros hijos ir explicándoles que estos señores que tienen mucha plata y Rio Grande tiene que levantarse contra eso”.

Finalmente el jefe comunal sostuvo “Tenemos una ciudad hermosa y tenemos que sentirnos orgullosos de ser riograndenses y tenemos que hacérselo saber a todos, como algunos jóvenes que vi en Buenos Aires y que casi gritaban que eran de Rio Grande, tenemos que luchar por la paz y amemos a Rio Grande, vamos a ser una ciudad muy grande y que nos haga sentir orgullosos a todos, Muy Feliz cumpleaños a todos”, finalizó.