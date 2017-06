Taller sobre “Evolución del trabajo en prisión: situación actual” Bertone: “Es una buena oportunidad para resolver el tema con diálogo entre los distintos poderes del Estado”

La propuesta –que fue declarada de Interés Provincial, vía decreto Nº 1598/2017- contempla el abordaje de temas vinculados a la situación actual -a nivel internacional, nacional y provincial- del trabajo de las personas privadas de la libertad, haciendo alusión a los principios que lo rigen y su relación con los principios de la ejecución penal.

También fue tema de estudio el marco normativo del trabajo en contexto de encierro y su aplicación, mencionando jurisprudencia nacional, Derecho comparado, pronunciamientos de la Procuración Penitenciaria y demás resoluciones afines a la temática.

Además se trataron asuntos tales como la seguridad social, beneficios jubilatorios, sistemas de obras sociales y seguro de salud de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

La Mandataria expresó su satisfacción por la presencia de la doctora Elsa Porta y destacó el “compromiso del Poder Judicial para abordar un tema complejo”, porque “por más energía, ganas y decisión política que uno tenga, es importante también el conocimiento de los temas; y por eso buscamos una especialista como la doctora, para que nos ayude con un tema que viene de mucho tiempo sin resolverse”.

“Aceptamos la continuidad del Estado porque hemos sido elegidos para resolver los temas y no tengo una actitud de crítica” aclaró la doctora Bertone, quien resaltó que “nosotros tenemos una ley provincial que es la ley Provincial 777, enmarcándonos dentro de la ley 24.660 que nos permite contar con una estructura legal para trabajar”.

Admitió, no obstante que “aún no se definió la naturaleza de la relación del penado con el Estado Provincial, ni se resolvió a dónde iban los aportes y contribuciones (de los internos)”, por lo que cifró sus esperanzas en que del taller surja “una resolución concreta y efectiva del tema; es decir, arreglar lo que antes no se arregló”.

“Lo que no se hizo debemos hacerlo, y de la mejor manera”, remarcó la Mandataria provincial, quien opinó que “ésta es una buena oportunidad para resolver el tema y demostrar que hay diálogo entre los distintos poderes del Estado”.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Gonzalo Sagastume, agradeció la convocatoria realizada por la Gobernadora “para participar de esta reunión que es el inicio de un principio de solución efectiva” para las personas en situación de encierro, “con la colaboración de todos los sectores involucrados, de manera que el mal llamado tema del peculado sea solucionado de una vez por todas”.

El doctor García Rapp destacó la realización del taller orientado “a determinar los instrumentos y la figura adecuada para dar cumplimiento a la necesaria distribución de roles en cuanto a quién es el organismo encargado de dar las eventuales respuestas, desde la seguridad social”.

La doctora Porta consideró “un buen signo” el hecho de “venir a hablar del trabajo de los presos, porque es prestar atención a un problema muy acuciante que tenemos en la Argentina, que es el de la seguridad”, porque apunta a “construir seguridad desde otro lugar, prestando atención a cómo evitamos la reincidencia”.

La profesional observó que “nosotros ya experimentamos leyes más duras en el 2004, en ocasión del movimiento de (Juan Carlos) ‘Blumberg’, cuando se endurecieron las penas que hasta ahora no nos han dado buenos resultados”.

“Si queremos obtener otros resultados debemos hacer cosas distintas”, consideró la doctora Porta, por lo que destacó el hecho de que “la Gobernación le preste atención a esta temática, porque es empezar a dar un pequeño paso en la dirección correcta”.