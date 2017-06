REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN EN INTERPRETACIÓN Von der Thusen se comprometió a motorizar las reformas en el organismo de control municipal

Mierc 07/06/17 .- El titular de la Comisión de Legislación e Interpretación señaló que desde su banca va a tomar el proyecto que en la anterior gestión promovió el Tribunal de Cuentas pero que no tomó estado parlamentario. Además sentenció: “no me gustaría irme de este Concejo Deliberante sin darle al Tribunal las herramientas para que puedan trabajar de manera adecuada”. El Concejal Paulino Rossi, por su parte, se distanció de las expresiones de los tribunos y consideró que dicho órgano cuenta con las herramientas para desempeñar su función.

RIO GRANDE.-Este miércoles se llevó a cabo, como había sido anunciada, la reunión con representantes del Tribunal de Cuentas Municipal en el marco de la Comisión de Legislación e Interpretación que preside el concejal Raúl von der Thusen. A la misma asistieron en representación del órgano contralor del Municipio los vocales Daniela Salinas y Carlos Iommi. En tanto que por parte del Concejo Deliberante asistieron el titular de la Comisión

y los concejales Paulino Rossi; Laura Colazo, Alejandro Nogar; María Eugenia Dure y Verónica González.

La convocatoria del Concejal von der Thusen se realizó a los efectos de avanzar en la Reglamentación del Juicio de Cuentas y Juicio de Responsabilidad Administrativa y también avanzar en la organización interna del Tribunal de Cuentas.

La reunión se inició con una exposición de la vocal Daniela Salinas quien insistió sobre los requerimientos que el Tribunal de Cuentas Municipal ha realizado al Concejo Deliberante en el transcurso de los últimos años asegurando que las normativas vigentes limitan la autonomía del organismo de control. La funcionaria municipal expresó la predisposición, de los integrantes de dicho organismo, de llevar adelante conversaciones y reuniones de trabajo en el ámbito del Concejo Deliberante para resolver estas cuestiones que entienden, limita el margen de acción del organismo.

Concluida la reunión el concejal Raúl von der Thusen expresó que “se analizaron los diferentes asuntos que hoy se encuentran en Comisión como lo es la modificación de la Ordenanza 2493 referida a la organización interna del Tribunal” entendiendo que se trata de “una norma súper importante que tiene que ver con los controles que realiza este órgano respecto del Concejo Deliberante, al Juzgado de Faltas y al Municipio”, y además “la Reglamentación del Juicio de Cuentas y Juicio de Responsabilidad Administrativa y también avanzar en la organización interna del Tribunal de Cuentas que también son muy importantes pero es un tema posterior al control que realiza el Tribunal de Cuentas”.

Sin embargo reconoció que en la reunión “no pudimos avanzar mucho en el artículo porque no vino el Presidente del Tribunal” por lo que habrá “una nueva reunión el miércoles al mediodía para empezar a ver los artículos a modificar”.

Von der Thusen reveló, además que “le pedía a los miembros del Tribunal que presenten un proyecto que ellos tienen en su poder para yo tomarlo y llevarlo a la Comisión para comenzar a discutirlo”.

Consultado sobre la autonomía que reclamo el Tribunal de Cuentas, Von der Thusen consideró que se trata de “un tema delicado y profundo que tiene que ver con los controles porque la autonomía es lo primero que debe existir pero no se debe pasar esa línea sino se perdería el objetivo final que tiene el Tribunal de Cuentas” y ejemplificó que “el Tribunal puede dictar su propio reglamento pero las sanciones o multas deben ser resueltas por el Concejo Deliberante”.

Por lo tanto adelantó que desde su banca “voy a presentar la modificación del artículo 45 para que el Tribunal de Cuentas se pueda dictar sus propios reglamentos”, además otro tema que hablamos y que se analiza desde hace años es “el 8% del Presupuesto Municipal destinado a los órganos del Estado Municipal que no es congruente distribuir el Presupuesto del Tribunal de Cuentas que es el órgano que después nos debe controlar” aunque cambiar esto implica “modificar la Carta Orgánica”.

Con respecto a las quejas del Tribunal de Cuentas en cuanto a las limitaciones para actuar frente a un expediente Von der Thusen consideró que “no se trata de limitaciones sino de procedimientos engorrosos que muchas veces debe pasar por este Cuerpo de Concejales y muchas veces hay demoras y después terminamos hablando de prescripciones y no se termina investigando”.

Sobre estos puntos von der Thusen expresó la vocación de “querer trabajar y modificar para hacer más ágil el procedimiento que tienen hoy para que puedan avanzar más rápidamente y tomar una decisión dado que si no tienen el informe del Concejo Deliberante con el expediente que editaron, es muy difícil.”

Finalmente afirmó que su aspiración es modificar las normas referidas al Tribunal de Cuentas “y no me gustaría irme de este Concejo Deliberante sin darle al Tribunal las herramientas para que puedan trabajar de manera adecuada”.

“El Tribunal de Cuentas tiene una normativa que les permite llevar adelante sus funciones”

Por su parte, el concejal Rossi recordó que “es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho” pero consideró que en necesario aclarar porque “se intenta plantear que hay inconvenientes al momento de control por cuestiones legislativas” y si bien “hay cuestiones que mejorar” consideró que esto “no es un freno el Concejo Deliberante” entendiendo que “el Tribunal de Cuentas tiene una normativa que les permite llevar adelante sus funciones”.

Sin embargo expresó predisposición para “revisar la normativa” entendiendo que “tiene que ser un trabajo técnico, y dejar de lado los posicionamientos políticos porque esto tiene que ver con la transparencia de la aplicación de los fondos públicos, y el Tribunal de Cuentas al controlar la legalidad del gasto me parece que no tiene que ser objeto de debate permanente” señaló crítico.

Ante las expresiones de los vocales del Tribunal de Cuentas que sostenían que estaban ‘atados de pie y manos’, Rossi fue contundente al afirmar que “lo expresaron, pero no lo pudieron demostrar bajo ningún aspecto puntual, no es que hay un Concejo Deliberante que trata de frenar cuestiones que tiene que ver con lo operativo, no existe esta situación”, aclaró.

Rossi con lo cual rechazó las expresiones de los tribunos en cuanto a que se les ha quitado autonomía ya que el “nosotros cunando legislamos debemos pensar en el largo plazo, y la designación de los vocales es política” y en tal sentido recordó que “siempre habrá mayoría por parte de la oposición al Ejecutivo de turno” por lo cual “es entendible que se genere un contralor del Concejo Deliberante que tiene un equilibrio distinto al momento de modificar normativas”.

Finalmente recordó que el control previo se “encuentra vedado por la Carta Orgánica, teniendo en cuenta que el control previo lo hace la auditoria interna del Municipio, que tiene roles mucho más amplios que el Tribunal de Cuentas, dado que este lo único que controla es la legalidad del gasto, es decir si el expediente está acorde a la normativa vigente o no, es un control mucho más acotado y posterior, pero esto se encuentra definido en el modelo de la Carta Orgánica”.