Principales datos del mercado laboral en Argentina.

Datos del mercado laboral del 1 T 2017 del INDEC:

Durante el 1 trimestre de 2017 la tasa de desempleo afectó al 9,2% de la PEA (alcanza a 1,15 millones de personas en 31 aglomerados urbanos) que representa un incremento estadísticamente significativo respecto al último trimestre de 2016. Vale decir que estacionalmente la tasa suele ser más alta en el primer trimestre del año (más detalle en la próxima sección).

· Los resultados del primer trimestre de 2017 no presentan diferencias estadísticamente significativas en la actividad (45,5%, +0,2 p.p. respecto del IV T 2016) y el empleo (41,3%; -0,6 p.p. respecto del IV T 2016) con relación al trimestre anterior.

· Asimismo, la tasa de subocupación (ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas) alcanzó 9,9% (-0,4 p.p. respecto del IV T 2016). En 31 aglomerados urbanos, hay 1,24 millones de trabajadores subocupados, donde 2 de cada 3 están buscando activamente trabajar más.

Año Trimestre Actividad Empleo Desocupación Subocupación Subocupación demandante Subocupación no demandante 2016 I s/d s/d s/d s/d s/d s/d II 46,0% 41,7% 9,3% 11,2% 7,7% 3,5% III 46,0% 42,1% 8,5% 10,2% 7,0% 3,2% IV 45,3% 41,9% 7,6% 10,3% 7,2% 3,1% 2017 I 45,5% 41,3% 9,2% 9,9% 6,6% 3,3%

· Por último, al analizar la desocupación por regiones se encuentra que las mayores dificultades se encuentran en el GBA: la tasa de desempleo es de 10,9%. Luego, le sigue la región Pampeana (8,8% de la PEA), Noroeste (6,5% de la PEA), Patagónica (5,5% de la PEA), Cuyo (4,7% de la PEA) y Noreste (3,1% de la PEA). Vale destacar igualmente que en cada una de las sucesivas regiones mencionadas, la tasa de actividad va cayendo. En los aglomerados de menos de 500.000 habitantes la tasa de desocupación fue sensiblemente menor (5,2% de la PEA) en relación a los centros urbanos con más de 500.000 habitantes (10,1% de la PEA).

Estacionalidad entre el 4 Trimestre de un año y el 1 trimestre del siguiente (datos confiables de INDEC):

· Dado que aún no es posible comparar las cifras del mercado laboral del primer trimestre de 2017 contra el mismo período del año pasado (el INDEC volvió a publicar estadísticas del mercado laboral recién en el segundo trimestre de 2016), toma relevancia la comparación con el trimestre anterior. El elevado salto de la tasa de desempleo observado entre el primer trimestre de 2017 vs el cuarto trimestre de 2016 (+1,6 p.p), nos lleva a analizar si el incremento responde a cuestiones estacionales o no.

· A continuación realizamos una comparación de lo que sucedió entre el cuarto trimestre de un año y el primer trimestre del siguiente para aquellos datos confiables del INDEC (conforme a la emergencia estadística, el INDEC ha dispuesto que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015, deben ser consideradas con reservas).

· En los cuatro episodios relevados (Prom. IV T ´03- IT ´07) hubo una reducción en la tasa de empleo y un aumento de la tasa de desocupación (excepto I T ´04 Vs IV T ´03), y en promedio la tasa de Actividad bajó 0,2 p.p.

Conclusión: la suba de la tasa de desempleo observada entre el IV T 2016 y el 1 T 2017 es mayor a la observada en el pasado.

Datos del mercado laboral del 1 T 2017 de CABA:

· La información que sí es comparable con el primer trimestre de 2016 es la que surge de la Dirección de Estadísticas de CABA. Los datos indican que el nivel de desocupación es de 9,4%, lo que implica un aumento de 0,9 p.p. interanual (y 1,4 p.p. respecto al último trimestre del año pasado).

· Vale destacar igualmente, que la tasa de empleo trepó 0,8 p.p. respecto del I T de 2016. Por lo que el aumento del desempleo no respondió a la pérdida de empleo sino a una mayor suba de la tasa de actividad (+1,4 p.p.).

· La desocupación afectó más a las mujeres (11,6% contra 7,4%), 2 p.p. mas que el primer trimestre de 2016. Además, los porteños que viven en el sur de la ciudad tienen una tasa de desocupación de 14,3% (+1,8 p.p. interanual), cifra que supera a la de sus vecinos del centro (8,5% y +1,1 p.p. interanual) y del norte (6,5% y -0,9 p.p. interanual). No es novedad que aquellos que viven en el sur tienen más dificultades para conseguir empleo.

· Por último, la reciente estimación del INDEC para CABA muestra que el desempleo alcanzó 7,9% de la PEA en el primer trimestre de 2017, ubicándose 1,5 p.p. por debajo de lo medido por la dirección estadística de CABA.

Informe exclusivo de Ecolatina para www.lalicuadoratdf.com.ar