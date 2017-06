Paulino Rossi sobre las reuniones con los Vocales del Tribunal de Cuentas “No seré funcional a algunos que se esconden bajo un manto de tecnicismo, cuando en realidad están jugando políticamente”, aseveró el edil

Dom 25/06/17 .- Así lo afirmó el concejal Paulino Rossi, remarcando que le “llama poderosamente la atención que a pocos meses de cambiar la composición del Tribunal de Cuentas, se encuentren tan preocupados en modificar una normativa que está funcionando bien”. Puntualizó que en realidad lo que “están haciendo es preparar el terreno para los próximos cuatro años, se esconden bajo un manto de tecnicismo, cuando en realidad es gente que juega políticamente”, sentenció. Además indicó que “ha quedado claramente demostrado que las cuestiones que pretenden modificar no les impide absolutamente para nada poder realizar su trabajo de forma autónoma”. Resaltó que si el “Tribunal de Cuentas hubiera dedicado el 10% del tiempo y la energía que está dedicando ahora en tratar de modificar esta ordenanza, creo que cuestiones que son mucho más importantes ya se hubieran resuelto, y nos hubieran ayudado a mejorar la credibilidad”.

Río Grande.- Tras las sucesivas reuniones que han tenido los concejales con los vocales del Tribunal de Cuentas, el concejal Paulino Rossi se refirió al tema reconociendo primariamente el “trabajo técnico que está haciendo el concejal Raúl von der Thusen, donde creo que lo hace con animo de mejorar una cuestión que hace mucho que se está haciendo, lo cual es de destacar”.

En cambio el concejal aseveró que no será “funcional a algunos que se esconden bajo un manto de tecnicismo, cuando en realidad es gente que juega políticamente, dado que no debemos olvidar que los vocales del Tribunal de Cuentas no son por concurso, sino que son designados por bloques políticos”, subrayó.

Asimismo a Rossi le “llama poderosamente la atención que a pocos meses de cambiar la composición, en el cual algunos van a tener garantizados cuatro años más, y la incorporación de nuevos vocales debido a la nueva composición política del nuevo Concejo Deliberante, se encuentren tan preocupados en modificar una normativa que tiene muchísimo tiempo, que está funcionando, y bajo la excusa de que no pueden trabajar porque la normativa no se los permite, en realidad lo que están haciendo es preparar el terreno para los próximos cuatro años en relación a la nueva composición del Tribunal de Cuentas”, sentenció el edil.

Además indicó que luego de haber participado en “distintas reuniones, pienso que se subestima a la opinión publica por dedicar tantas horas a problemas que se solucionarían con una simple fotocopia, como pasó en la ultima reunión, en realidad lo que se está tratando de hacer es distraer a la opinión pública para no tratar lo importante, hay cuestiones que realmente han golpeado muy duro en la opinión publica, sería buenísimo que el Tribunal de Cuentas destine este tiempo y energía para poder aclarar este tema, y que no nos sigan distrayendo con cuestiones secundarias que nada tienen que ver con la realidad”.

En tal sentido recalcó que “para mi ha quedado claramente demostrado que las cuestiones que pretenden modificar no les impide absolutamente para nada poder realizar su trabajo, por lo cual no voy a hacer funcional hacia algunos que se esconden bajo un halo técnico, cuando en realidad están jugando políticamente, posicionándose bajo el nuevo ciclo que se viene, y me encantaría saber cual será la nueva composición del Tribunal de Cuentas para también poder escuchar la opinión de aquellos que lo van integrar en los próximos cuatro años”, sentenció.

Reivindicó que el “Tribunal de Cuentas tiene la autonomía necesaria para trabajar debidamente, como así también es clara la Carta Orgánica de cuales son las facultades del Concejo Deliberante al momento de reglamentar los procedimientos, no hay ningún tipo de incompatibilidad, como así tampoco ningún inconveniente puntual que puedan acreditar de que no pueden realizar su trabajo bajo este argumento de que supuestamente la normativa no se los permite, y si hubieran dedicado el 10% del tiempo y la energía que se está dedicando ahora en tratar de modificar esta ordenanza, creo que cuestiones que son mucho más importantes ya se hubieran resuelto, nos hubieran ayudado a mejorar la credibilidad, y sobre todo poder explicarle a la opinión pública ciertas cuestiones que han sido cuestionadas”.

Rossi puntualizó que “hay vocales que van a seguir cuatro años más, dado que es altamente probable que sean designado por la composición política, y otros que se van a incorporar ahora, este anhelo de querer cambiar la normativa, cuando el ciclo se está terminando, sin escuchar a la nueva composición, no tengo ninguna duda de que lo que están haciendo es preparar el terreno para los próximos cuatro años, entonces generar estás bombas de humo, en el cual se ocupan horas y horas de charlas, donde de las reuniones que yo he participado, no hay ninguna cuestión de fondo, ni estructural que no les permita llevar adelante su trabajo, con lo cual vuelvo a insistir que lo que se está tratando de hacer es ocupar el tiempo, y distraer el tiempo que puede ser aplicado en cuestiones mucho más utiles”.