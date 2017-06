Pablo Moyano dijo que el peronismo está haciendo mucho para que gane el gobierno

Por Armando Cabral

Sab 17/06/17 .- El secretario del los camioneros planteó que “algo hay que hacer cuando siguen cerrando empresas, a las paritarias le pusieron un techo, la inflación no cede, el Impuesto a las Ganancias no lo modificaron y no hay un aumento de emergencia a los jubilados”.