Otra vez el verso de la defensa de la ley 19640

Lun 26/06/17 .- No podía fallar, es de manual, cada vez que hay elecciones aparecen los defensores de la Ley 19640. Deben creer que somos una banda de tarados que no nos damos cuenta del verso eterno y que desde que se puso en práctica nadie hizo nada más que llenarse los bolsillos gracias a ella.

Cerraron las listas y arrancaron inmediatamente con la defensa irrestricta de la ley, y los dos años anteriores a que se dedicaron?, donde estaban mientras 6000 tipos se quedaban sin trabajo?, que proyecto alternativo presentaron?, que proceso de reconversión económica para la isla?, así les podría hacer 1000 preguntas pero es obvio que no habría ninguna respuesta porque a nadie se le cayó una idea.

La actitud es vergonzante, empezando por Oscar Martínez, diputado nacional y secretario general de la UOM y pasando por todo el arco político provincial.

No hubo un solo reclamo serio ante el gobierno nacional para parar con las importaciones, la caída del consumo, el congelamiento salarial, ni la pérdida de empleo. No le vendemos a ningún país extranjero, solo al fundido mercado interno, lo que es lo mismo que decir que no vendemos nada.

Mónica Acosta, se cansó de recorrer pasillos para lograr un crédito del banco de Tierra del Fuego y así poder seguir produciendo, la Presidente de la Cooperativa RENACER, hoy sigue luchando por sostener la única fuente de trabajo de sus compañeros, es una empresaria todo terreno que si lucha por la defensa de los puestos de trabajo y sigue adelante, pero al resto jamás les vimos la cara, nunca hubo una reunión del gobierno con todos los empresarios para buscar una salida a la caída del empleo, nunca hubo una conferencia de prensa de AFARTE para decirnos que iba a pasar con la electrónica en Tierra del Fuego.

Nadie sabe lo que cuesta sostenerlo, ni tampoco cuando se va a caer definitivamente el régimen, quedan 6 años y de eso no se habla. En 2023 la ley termina y aquí no ha pasado nada, pero es la preocupación de todos cada dos o 4 años depende del calendario electoral, mientras tanto los municipios cargan con la nada simpática tarea de tener que sostener a miles de personas con un bolsón alimentario, pagos de luz, gas, y hasta alquileres de gente que no puede más, que no tiene nada más, sobreviven, aquí en esta provincia de 200 mil habitantes con 20 mil millones de presupuesto y si es un presupuesto, pero nadie sabe en qué se gasta porque lo único que si se sabe es que pagan mucho en sueldos, de echo es la provincia patagónica con más empleados públicos por habitante, 121 cada 1000.

Se podría decir que es lo único que importa, porque el resto que se las arregle como pueda y al común del empleado público que gana lo que al gobierno se le antoja pagarle, no dice ni pio, por temor a no cobrar.

En síntesis, los candidatos o precandidatos deberían cambiar el discurso porque está probado que no hicieron nada antes y no harán nada ahora, porque todo lo que dicen debe pasar por el filtro del gobierno nacional y al gobierno nacional le importa tanto Tierra del Fuego, como a mí el destino de los huevos azules de las tortugas de Galápagos.

Para ser más claro, si no tienen nada que decir no digan nada por ahí es más fácil llegar sin tener que mentir tanto, prometer tanto y ocultar tanto.

Armando Cabral