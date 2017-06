Moisés Solorza :“La gobernadora no tiene un plan energético”.

Sab 10/06/17 .- El secretario Gremial del Sindicato de Jerárquicos del petróleo y gas Privados, cuestionó duramente el acercamiento entre la gobernadora Bertone y el gobierno nacional y dijo que la mandataria no tiene una política energética. Acusó al gobierno provincial y nacional de pretender extranjerizar los recursos y no poner freno a la presión de las operadoras.

En dialogo con este medio el dirigente manifestó, que hay una clara lógica del gobierno nacional de concentrar y planchar todas las actividades en Vaca Muerta con una clara despoblación de la Patagonia en relación a las explotaciones de hidrocarburos. Tierra del Fuego resulta un poco más atractiva porque tenemos por suerte más gas que petróleo y hoy la estrategia del gobierno está orientada al gas porque el precio internacional del petróleo esta planchado y los socios del gobierno como Shell y Aranguren a la cabeza, lo que van a hacer es extranjerizar los recursos del gas porque es el principal objetivo que tienen, porque han dolarizado las tarifas y s mucho más atractivo en el tiempo, recuperar esa capacidad porque nos han pegado un tarifazo brutal y esta toda la Patagonia aguantando, esa es la lógica que tienen en el gobierno nacional”.

Solorza sostuvo además con respecto al yacimiento CA 12 y qué relación existe con el gobierno provincial “Con este gobierno no tenemos ninguna comunicación, el gobierno ha cerrado filas en función del gobierno nacional y hace lo que indica Mauricio Macri y Juan José Aranguren. El gobierno llevó a cabo una provocación innecesaria cuando lo declaró Ciudadano Ilustre cuando estamos sufriendo los embates de un tarifazo brutal, donde tenemos un déficit del 40 % de la capacidad de gente que no tiene gas de red, o sea el 20% de la producción nacional en materia gasífera y no hacía falta faltar el respeto de esta manera”.

El dirigente se mostró durísimo con Aranguren a quien responsabilizó de crear tarifas impagables y la gobernadora lo declara huésped de honor tratando de mojarnos la oreja a todos los ciudadanos que sufren el tarifazo, con solo caminar por la calle se ve como cierran comercios y tiene que ver con esto”.

En otro orden también se refirió a las adendas que los empresarios utilizan para modificar convenios colectivos de trabajo, generando un problema y después buscando la solución que con la excusa del empleo y la producción terminan ofreciendo cosas que son muy peligrosas, como por ejemplo que si las operadoras levantan un equipo, los trabajadores no tienen posibilidad de ningún tipo de reclamo.

Finalmente y respecto de dialogo con diputados, senadores o el gobierno de Tierra del Fuego, Solorza dijo que siempre tienen abierto el dialogo, “siempre estuvimos por sobre todas las cosas al lado del trabajador y vamos a seguir estando y de nuestros vecinos, tratando de ver como logramos algunas soluciones con el inconveniente de la cuestión energética, si se extranjerizan como pretenden, si las operadoras aprietan a la gobernadora a cambio de no darle adelantos de regalías para que voltee el decreto 751/12, si no le ponen un freno a la ambición desmedida de Aranguren y las petroleras, obviamente vamos a tener una mirada encontrada con el gobierno provincial, porque tampoco tiene un plan energético que lleve a solucionar los problemas que tiene nuestra gente. Obviamente vamos a estar del otro lado de la vereda, porque los resultados de la gestión de Fabiana Rios, de Rosana Bertone realmente no van a ver los resultados, porque siguen los mismos funcionarios que nos llevaron a situación actual”, finalizó.